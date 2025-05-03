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娛樂 最新消息

吳申梅甜嫁總裁尪3年 鬆口「生子進度」曝規劃

吳申梅3年前甜嫁總裁老公Eric。（記者王文麟攝）吳申梅3年前甜嫁總裁老公Eric。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立推動全新音樂會《穿越紅人Show》，此次演唱邀請到許志豪、陳孟賢、吳申梅、林喬安、翁鈺鈞等台語歌手參與演出，今（3）日舉辦記者會許志豪、吳申梅受訪，盼沉浸式台語音樂表演可以讓愛聽台語的歌迷們好好享受音樂饗宴。

吳申梅3年前甜嫁總裁老公Eric，被問到是否要補辦婚禮，她未正面回應，不過小倆口生活甜蜜才剛從日本旅遊回來，一旁的許志豪被問到會不會當吳申梅伴郎，他則幽默表示：「我當伴郎都是二婚，我希望妳不會找我去。」不過承諾如果辦了的話會包6位數紅包給吳申梅，讓她直呼相當感動；而吳申梅目前已有凍卵，談及生子規劃，她說反正還能凍十年，目前重心在工作上，夫妻倆都不著急。

許志豪分享自己想要的婚禮風格，提到會想要在草地上辦Buffet，比較省錢、成本低，「昌憲婚禮也是我喜歡的模式，辦在海邊有精緻的流水席，氣氛熱鬧又好吃。」而當媒體問到「螢幕CP」翁鈺君意見，許志豪幽默接梗：「她還蠻尊重我的，我們說好歸寧由她決定。」

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