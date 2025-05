曾與T.O.P搞曖昧！《魷魚遊戲2》蜜蜂女孩宋知佑來台會粉

宋知佑以《魷魚遊戲2》走紅,將在5月25日舉行台北見面會。(首湛創意與BILLIONS提供、翻攝自IG)

〔記者廖俐惠/台北報導〕韓星宋知佑在《魷魚遊戲2》中飾演196號參賽者,與T.O.P(崔勝鉉)互動曖昧備受注目,且由於最後被蜜蜂螫傷導致淘汰,被網友暱稱為「蜜蜂女孩」意外爆紅。她將於5月25日(日)18:00 在台北 CLAPPER STUDIO舉辦個人首場台灣粉絲見面會 《The First Letter》。活動名稱象徵著她寫給台灣粉絲的第一封真情告白信,也意味著她與台灣粉絲之間情感連結的起點。

宋知佑是1997年出生,在學生時期就開始從事模特兒工作,並於2019年以演員身份出道,陸續演過《黑暗榮耀》、《走進你的時間》、《低谷醫生》與《江南 B-Side》等多部作品。

宋知佑。(首湛創意與BILLIONS提供)

去年底因在《魷魚遊戲》第二季中飾演196號參賽者「姜敏兒」,以高馬尾造型、充滿自信的態度及亮眼外型讓觀眾留下深刻印象,與T.O.P曖昧互動的片段也掀起熱烈討論,儘管她是第一場遊戲「一二三,木頭人」中最早被淘汰的角色,但這段戲反而成為她人氣爆發的契機,她與T.O.P的合照在社群平台上獲得超過481萬個讚,SNS聲量暴漲,粉絲數急遽增加,IG也從一開始只有3萬人追蹤飆升到126萬人。

私下的她還是一位熱愛棒球的運動迷,曾受邀為心儀球隊開球,該場比賽球隊更是獲勝,讓她被封為「幸運女神」。

粉絲福利部分,除了全場觀眾皆可參與「簽名拍立得抽選活動」和「Hi-Bye福利」並獲得「限定小卡」之外,S區的粉絲可獲得親筆簽名海報、影像壓克力鑰匙圈,並享有與宋知佑1對1合照;J區的粉絲則可獲得壓克力鑰匙圈、視覺海報以及參與1對10合照;W區的粉絲可獲得視覺海報和參與1對20合照。

2025《SONG JI WOO 1ST FANMEETING IN TAIPEI - The First Letter》,將於5月25日(日)在 CLAPPER STUDIO 隆重登場,門票分為 $4,880、$3,480、$2,480、$1,240共四種價位,5月5日(一)晚上6點在 KKTIX、全家便利商店 FamiPort 正式開賣,更多詳情請鎖定主辦單位首湛創意官方 FB 和 IG 。

