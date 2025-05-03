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娛樂 最新消息

曾與T.O.P搞曖昧！《魷魚遊戲2》蜜蜂女孩宋知佑來台會粉

宋知佑以《魷魚遊戲2》走紅，將在5月25日舉行台北見面會。（首湛創意與BILLIONS提供、翻攝自IG）宋知佑以《魷魚遊戲2》走紅，將在5月25日舉行台北見面會。（首湛創意與BILLIONS提供、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星宋知佑在《魷魚遊戲2》中飾演196號參賽者，與T.O.P（崔勝鉉）互動曖昧備受注目，且由於最後被蜜蜂螫傷導致淘汰，被網友暱稱為「蜜蜂女孩」意外爆紅。她將於5月25日（日）18:00 在台北 CLAPPER STUDIO舉辦個人首場台灣粉絲見面會 《The First Letter》。活動名稱象徵著她寫給台灣粉絲的第一封真情告白信，也意味著她與台灣粉絲之間情感連結的起點。

宋知佑是1997年出生，在學生時期就開始從事模特兒工作，並於2019年以演員身份出道，陸續演過《黑暗榮耀》、《走進你的時間》、《低谷醫生》與《江南 B-Side》等多部作品。

宋知佑。（首湛創意與BILLIONS提供）宋知佑。（首湛創意與BILLIONS提供）

去年底因在《魷魚遊戲》第二季中飾演196號參賽者「姜敏兒」，以高馬尾造型、充滿自信的態度及亮眼外型讓觀眾留下深刻印象，與T.O.P曖昧互動的片段也掀起熱烈討論，儘管她是第一場遊戲「一二三，木頭人」中最早被淘汰的角色，但這段戲反而成為她人氣爆發的契機，她與T.O.P的合照在社群平台上獲得超過481萬個讚，SNS聲量暴漲，粉絲數急遽增加，IG也從一開始只有3萬人追蹤飆升到126萬人。

私下的她還是一位熱愛棒球的運動迷，曾受邀為心儀球隊開球，該場比賽球隊更是獲勝，讓她被封為「幸運女神」。

粉絲福利部分，除了全場觀眾皆可參與「簽名拍立得抽選活動」和「Hi-Bye福利」並獲得「限定小卡」之外，S區的粉絲可獲得親筆簽名海報、影像壓克力鑰匙圈，並享有與宋知佑1對1合照；J區的粉絲則可獲得壓克力鑰匙圈、視覺海報以及參與1對10合照；W區的粉絲可獲得視覺海報和參與1對20合照。

2025《SONG JI WOO 1ST FANMEETING IN TAIPEI - The First Letter》，將於5月25日（日）在 CLAPPER STUDIO 隆重登場，門票分為 $4,880、$3,480、$2,480、$1,240共四種價位，5月5日（一）晚上6點在 KKTIX、全家便利商店 FamiPort 正式開賣，更多詳情請鎖定主辦單位首湛創意官方 FB 和 IG 。

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