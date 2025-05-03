晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬女星為戲拋包袱 「冒犯」王識賢只為當賢內助

李程彬媽媽特地煲湯要幫忙碌的李程彬（中）補補身體。（公視台語台、華視提供）李程彬媽媽特地煲湯要幫忙碌的李程彬（中）補補身體。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在公視台語台、華視生活奇幻輕喜劇《成功路上》於同學會上遇到學生時代的女神郭雪芙，她頂著一頭飄逸長髮與李程彬邊吃路邊攤邊以流利的台語敘舊，讓觀眾驚喜不已。

吳翰林分享如果可以回到過去，希望能學音樂、讀好玩的書，或是看有趣的電影。（公視台語台、華視提供）吳翰林分享如果可以回到過去，希望能學音樂、讀好玩的書，或是看有趣的電影。（公視台語台、華視提供）

雖然戲分不多，但是郭雪芙仍然用心準備，李程彬透露，他和郭雪芙、導演從讀本就一起討論角色，到拍攝前也不斷溝通碰撞戲份，大讚郭雪芙：「很認真！」戲裡因同學會與女神重逢，戲外李程彬卻意外沒參加過同學會，除了拍戲行程緊湊，他笑稱自己的MBTI是INTJ，所以沒辦法當主辦人，也擔心招架不住同學「拷問」拍戲的大小事而放棄。

洪毓璟（前排右起）、黃登楷、張詩盈、李程彬及導演吳建新現身《成功路上》特映會映後座談，與粉絲近距離互動。（公視台語台、華視提供）洪毓璟（前排右起）、黃登楷、張詩盈、李程彬及導演吳建新現身《成功路上》特映會映後座談，與粉絲近距離互動。（公視台語台、華視提供）

金馬女配角張詩盈首次與王識賢搭檔演夫妻，她難掩緊張之情說：「識賢哥對我來說是電視裡走出來的人，但在戲裡我們的關係卻是生活工作都在一起的伴侶。所以從第一次讀本開始，我就努力想拉近彼此的距離。例如：他讀本時說時間差不多了，我就開玩笑『小朋友坐不住想去溜滑梯了。』其實這樣對大前輩說話有點沒禮貌，但當時為了入戲想塑造一種賢內助幫他圓場的氛圍才會說了這句話，希望識賢哥不會覺得被冒犯啊！」

郭子乾（左）在《成功路上》飾演王識賢（右）的好同學。（公視台語台、華視提供）郭子乾（左）在《成功路上》飾演王識賢（右）的好同學。（公視台語台、華視提供）

在《成功路上》首播前，於5月2日舉辦特映會，邀請戲劇KOL、KOC及幸運粉絲搶先觀賞第一集及精彩6分鐘花絮片段。劇中演員李程彬、張詩盈、黃登楷、洪毓璟及導演吳建新也現身映後，與粉絲近距離互動、進行QA，現場氣氛溫馨歡樂。活動中出現一段感人插曲，李程彬媽媽特地準備親手熬製的苦瓜烏骨雞湯，要幫忙碌的李程彬補補身體，面對這突如其來的驚喜，讓李程彬難掩驚喜與感動，頻頻詢問：「媽媽有來到現場嗎？」他表示不管媽媽煮什麼都很好喝，顯示母子間的深厚感情不言而喻。導演吳建新也對苦瓜烏骨雞湯有感而發，人生雖然是苦的，苦瓜烏骨雞湯也會苦，但喝了之後就會「回甘！」為特映會畫下溫暖動人的句點。

郭雪芙特別客串《成功路上》，雖然戲分不多，但李程彬大讚郭雪芙很認真。（公視台語台、華視提供）郭雪芙特別客串《成功路上》，雖然戲分不多，但李程彬大讚郭雪芙很認真。（公視台語台、華視提供）

正在攻讀布拉格表演藝術學院碩士的吳翰林，從小總是呆呆地讀考試用的書，總覺得童年沒有玩過癮，因此希望回到過去到處走走看看、學音樂、讀好玩的書，或是看有趣的電影彌補遺憾。與他在戲中有一段青澀戀情的許莉廷卻想回到高中，重補修燈光課程。原來她就讀復興高中戲劇班時，上課內容除了表演、也有很多舞台的技術課程，當時她每次上舞台燈光課，都會不小心睡著，現在十分後悔沒有好好的學習。

許莉廷在《成功路上》與吳翰林有一段青澀的戀情。（公視台語台、華視提供）許莉廷在《成功路上》與吳翰林有一段青澀的戀情。（公視台語台、華視提供）

《成功路上》集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷等演技派演員聯袂演繹，深入探討市井小民如何在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。5月4日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中