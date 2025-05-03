金馬女星為戲拋包袱 「冒犯」王識賢只為當賢內助

李程彬媽媽特地煲湯要幫忙碌的李程彬（中）補補身體。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在公視台語台、華視生活奇幻輕喜劇《成功路上》於同學會上遇到學生時代的女神郭雪芙，她頂著一頭飄逸長髮與李程彬邊吃路邊攤邊以流利的台語敘舊，讓觀眾驚喜不已。

吳翰林分享如果可以回到過去，希望能學音樂、讀好玩的書，或是看有趣的電影。（公視台語台、華視提供）

雖然戲分不多，但是郭雪芙仍然用心準備，李程彬透露，他和郭雪芙、導演從讀本就一起討論角色，到拍攝前也不斷溝通碰撞戲份，大讚郭雪芙：「很認真！」戲裡因同學會與女神重逢，戲外李程彬卻意外沒參加過同學會，除了拍戲行程緊湊，他笑稱自己的MBTI是INTJ，所以沒辦法當主辦人，也擔心招架不住同學「拷問」拍戲的大小事而放棄。

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洪毓璟（前排右起）、黃登楷、張詩盈、李程彬及導演吳建新現身《成功路上》特映會映後座談，與粉絲近距離互動。（公視台語台、華視提供）

金馬女配角張詩盈首次與王識賢搭檔演夫妻，她難掩緊張之情說：「識賢哥對我來說是電視裡走出來的人，但在戲裡我們的關係卻是生活工作都在一起的伴侶。所以從第一次讀本開始，我就努力想拉近彼此的距離。例如：他讀本時說時間差不多了，我就開玩笑『小朋友坐不住想去溜滑梯了。』其實這樣對大前輩說話有點沒禮貌，但當時為了入戲想塑造一種賢內助幫他圓場的氛圍才會說了這句話，希望識賢哥不會覺得被冒犯啊！」

郭子乾（左）在《成功路上》飾演王識賢（右）的好同學。（公視台語台、華視提供）

在《成功路上》首播前，於5月2日舉辦特映會，邀請戲劇KOL、KOC及幸運粉絲搶先觀賞第一集及精彩6分鐘花絮片段。劇中演員李程彬、張詩盈、黃登楷、洪毓璟及導演吳建新也現身映後，與粉絲近距離互動、進行QA，現場氣氛溫馨歡樂。活動中出現一段感人插曲，李程彬媽媽特地準備親手熬製的苦瓜烏骨雞湯，要幫忙碌的李程彬補補身體，面對這突如其來的驚喜，讓李程彬難掩驚喜與感動，頻頻詢問：「媽媽有來到現場嗎？」他表示不管媽媽煮什麼都很好喝，顯示母子間的深厚感情不言而喻。導演吳建新也對苦瓜烏骨雞湯有感而發，人生雖然是苦的，苦瓜烏骨雞湯也會苦，但喝了之後就會「回甘！」為特映會畫下溫暖動人的句點。

郭雪芙特別客串《成功路上》，雖然戲分不多，但李程彬大讚郭雪芙很認真。（公視台語台、華視提供）

正在攻讀布拉格表演藝術學院碩士的吳翰林，從小總是呆呆地讀考試用的書，總覺得童年沒有玩過癮，因此希望回到過去到處走走看看、學音樂、讀好玩的書，或是看有趣的電影彌補遺憾。與他在戲中有一段青澀戀情的許莉廷卻想回到高中，重補修燈光課程。原來她就讀復興高中戲劇班時，上課內容除了表演、也有很多舞台的技術課程，當時她每次上舞台燈光課，都會不小心睡著，現在十分後悔沒有好好的學習。

許莉廷在《成功路上》與吳翰林有一段青澀的戀情。（公視台語台、華視提供）

《成功路上》集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷等演技派演員聯袂演繹，深入探討市井小民如何在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。5月4日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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