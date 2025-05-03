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韓二代團私下超亂？當紅偶像被爆「吃遍同一團成員」上演動物王國

After School成員Raina近期上節目揭開韓二代團亂象。（翻攝自IG、韓網）After School成員Raina近期上節目揭開韓二代團亂象。（翻攝自IG、韓網）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團After School曾紅極一時，如今各自單飛。近期團員Raina在節目上爆料，韓二代團（指西元2000年至2010年出道）其實私下關係超混亂，並透漏她曾聽聞有一名偶像與同團多位成員同時交往，一席話震驚外界。

南韓二代女團After School。（資料照）南韓二代女團After School。（資料照）

After School成員Raina近期上節目中坦承自己曾跟男偶像交往過，即便當時經紀公司實施禁愛令，不讓他們使用手機，但她仍會透過電子郵件與男友聯繫。Raina也認為，其實不該禁止戀愛，因為容易引發「羅密歐與茱麗葉效應」，反而加深彼此想持續交往的念頭。

接著Raina也提到曾聽聞某偶像同時劈腿同團的多位成員，且演藝圈就這麼大，這種醜聞早就被傳開，一席話令主持人忍不住傻眼形容演藝圈根本就是「真實版動物王國」。

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