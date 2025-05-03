韓哥合體林志穎市區飆速！親拍影片讚台北「美麗的城市」

「韓哥」姜成鎬（左）確定來台擔任Wonder Charge 2025活動大使，林志穎則擔任Wonder Charge 2025賽車大使。（Wonder Charge提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣首場結合Formula E電動方程式Showrun、主題汽車大遊行、未來移動科技展、潮流娛樂與音樂演出的全民嘉年華盛典「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」，昨（2）日宣布將在6月6日起於臺北市信義計畫區盛大展開，以《玩命關頭》系列飾演人氣角色「韓哥」的姜成鎬確定來台擔任活動大使，將和賽車大使林志穎合體現身。

「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」結合賽車運動、環保科技、時尚潮流及流行音樂，耗資上億打造一場全民參與的國際級嘉年華會，其中最受矚目的是6月7日國際級指標賽車運動盛事「世界電動方程式賽車Showrun」首度降臨台灣，台北成為紐約、摩納哥、柏林、墨西哥城、倫敦、羅馬、邁阿密、東京、上海等地之後獲得官方肯定的城市，屆時市府路封街變身超能城市賽道。

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「韓哥」姜成鎬確定來台擔任活動大使，他親自手機自拍錄製影片給台灣粉絲，不僅狂讚台北市是「一個美麗的城市」，同時掛保證這將是「全亞洲最大的汽車嘉年華」，而長期喜愛賽車運動的林志穎榮膺賽車大使，熱情邀請全台民眾一同來參加這場盛大的城市嘉年華，喜愛賽車的車迷更是不能錯過朝聖這場難得的國際盛事，一起感受科技與激情的震撼交會。

Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華將於6月6日起於台北市信義計畫區盛大展開，國際賽車展演Formula E Showrun將在6月7日首度降臨台灣，在信義區市府路封街舉行，活動早鳥票券現正熱賣，購票請洽KKTIX售票系統。

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