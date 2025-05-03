陳詩雅表演釦子爆開！ 「內衣露出」畫面全放送嚇壞：不敢看

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳詩雅曾是女團AKB48 Team TP隊長，從團中畢業後，加入味全龍啦啦隊，成為「小龍女」一員。她近日登上節目，分享擔任偶像的往事，透露有次表演時，唱跳到一半「鈕扣爆開」，直到團員出手幫忙遮擋，才驚覺大事不妙，坦言不敢回去看轉播。

陳詩雅曾是AKB48 Team TP隊長，如今成為「小龍女」一員。（翻攝自IG）



陳詩雅近日當上節目 《女王大人》，提及過去曾是女團AKB48的成員，在某次的周年演唱會表演時，衣服的鈕扣爆開，她透露，因為演出的歌曲和成員人數眾多，導致服裝沒辦法量身訂製，都是大家輪流穿，才會發生此事。

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陳詩雅回顧事件，指出那時被分配到一首可愛的歌曲，需要穿上女僕裝，沒想到換上衣服後，便察覺襯衫不符合尺寸，不過，當時認為能夠扣起來即可，就這樣上台演出。然而，在表演結束之際，旁邊的成員突然用手擋住陳詩雅，讓她摸不著頭緒，甚至一度質疑，「搶我鏡頭不讓我表現？」

陳詩雅下台後才得知，自己的第二顆扣子爆開了，甚至是大開的狀態，所幸當時身穿膚色內衣，因此遠看會被認為是皮膚，可是全程都有官方攝影轉播，讓她忍不住直呼：「我整個不敢回去看那一段！最不能爆的地方爆開！」事後，她也開始研究如何避免類似的事情發生，後來表演會貼上魔鬼氈。

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