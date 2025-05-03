黃豪平曝被霸凌經歷！愛講成語竟惹惱女友

黃豪平愛說成語惹惱女友。（中天綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平、宇珊主持中天《一鳴驚人》明（4）日開播，主持人之一的黃豪平，國中就讀數理資優班，而他對中華文學其實也很有興趣：「我不太喜歡數學，因為數字太複雜，數學、物理、化學也是我壓力最大的地方，反而文學是讓我能放鬆、逃避壓力的管道，我以前還會寫小說放到論壇讓大家看。」

黃豪平很常把中華文學融入在生活中，但女友卻覺得很困擾：「我曾經跟女友相處時，因為過多的使用成語，讓她覺得很煩地說『不要這樣文謅謅，可不可以像個人講話』，但我覺得是因為以前學校的訓練，讓我覺得能用成語就用成語。」

請繼續往下閱讀...

黃豪平（左）、宇珊共同主持《一鳴驚人》。（中天綜合台提供）

黃豪平被稱學霸，但他也曾在大考時失利過：「當時是以台大為目標，我沒考好只考了62級分，我以為爸媽會逼著我一定得上台大，我又再去考指考，結果我學測跟指考的成績能申請到的學校是一樣的，但後來發現爸媽其實只要我沒有放棄讀書這件事就好。」

而他讀國小時，因為學校老師會讓成績好的學生當班長，所以他當了好幾屆，「管秩序的時候，同學會在台下拿東西丟我，我現在有聯絡的國小同學也非常少。」這經歷也讓黃豪平有了深刻的領悟：「當時他們可能認為『黃豪平在跩什麼』？後來慢慢也覺得我以前可能過於認真在管秩序，如果再給我一次機會，我可能會卸下所有責任，不要敗掉人際關係，因為責任越大，要付出的東西越多。」

黃豪平在節目中與學生的互動也相當有趣：「每個人個性鮮明，熟了也會跟你稱兄道弟，我原本以為國中生離我們很遠，但他們不認為跟我們的年紀有多大的差距。」

他和搭檔宇珊也會用輕鬆、有趣的方式來緩解學生緊張的情緒：「譬如題目問說『中國四大美人是誰』？宇珊就會說『黃豪平』，我也會說『不要看宇珊阿姨這樣，她已經結婚囉』，他們就會覺得這兩個人是可以親近的。」看到眾多優秀的學生，黃豪平也開始想像自己未來的小孩會是什麼樣子：「我覺得同學們可貴的就是他們會跟隊友討論想法，而不是我記得這個就講這個，這也是除了開心成長之外，我很希望我未來自己的小孩可以有的。」

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法