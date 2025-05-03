晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃豪平曝被霸凌經歷！愛講成語竟惹惱女友

黃豪平愛說成語惹惱女友。（中天綜合台提供）黃豪平愛說成語惹惱女友。（中天綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平、宇珊主持中天《一鳴驚人》明（4）日開播，主持人之一的黃豪平，國中就讀數理資優班，而他對中華文學其實也很有興趣：「我不太喜歡數學，因為數字太複雜，數學、物理、化學也是我壓力最大的地方，反而文學是讓我能放鬆、逃避壓力的管道，我以前還會寫小說放到論壇讓大家看。」

黃豪平很常把中華文學融入在生活中，但女友卻覺得很困擾：「我曾經跟女友相處時，因為過多的使用成語，讓她覺得很煩地說『不要這樣文謅謅，可不可以像個人講話』，但我覺得是因為以前學校的訓練，讓我覺得能用成語就用成語。」

黃豪平（左）、宇珊共同主持《一鳴驚人》。（中天綜合台提供）黃豪平（左）、宇珊共同主持《一鳴驚人》。（中天綜合台提供）

黃豪平被稱學霸，但他也曾在大考時失利過：「當時是以台大為目標，我沒考好只考了62級分，我以為爸媽會逼著我一定得上台大，我又再去考指考，結果我學測跟指考的成績能申請到的學校是一樣的，但後來發現爸媽其實只要我沒有放棄讀書這件事就好。」

而他讀國小時，因為學校老師會讓成績好的學生當班長，所以他當了好幾屆，「管秩序的時候，同學會在台下拿東西丟我，我現在有聯絡的國小同學也非常少。」這經歷也讓黃豪平有了深刻的領悟：「當時他們可能認為『黃豪平在跩什麼』？後來慢慢也覺得我以前可能過於認真在管秩序，如果再給我一次機會，我可能會卸下所有責任，不要敗掉人際關係，因為責任越大，要付出的東西越多。」

黃豪平在節目中與學生的互動也相當有趣：「每個人個性鮮明，熟了也會跟你稱兄道弟，我原本以為國中生離我們很遠，但他們不認為跟我們的年紀有多大的差距。」

他和搭檔宇珊也會用輕鬆、有趣的方式來緩解學生緊張的情緒：「譬如題目問說『中國四大美人是誰』？宇珊就會說『黃豪平』，我也會說『不要看宇珊阿姨這樣，她已經結婚囉』，他們就會覺得這兩個人是可以親近的。」看到眾多優秀的學生，黃豪平也開始想像自己未來的小孩會是什麼樣子：「我覺得同學們可貴的就是他們會跟隊友討論想法，而不是我記得這個就講這個，這也是除了開心成長之外，我很希望我未來自己的小孩可以有的。」

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中