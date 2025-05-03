晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坤達錄影出意外！「海邊摔倒」急打點滴 吳宗憲頂替上場

阿弟（左起）、陳妤、畇二、坤達、吳宗憲、KID、泱泱、阿部瑪莉亞、楊銘威前進越南。（綜藝玩很大提供）阿弟（左起）、陳妤、畇二、坤達、吳宗憲、KID、泱泱、阿部瑪莉亞、楊銘威前進越南。（綜藝玩很大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達和小隊長Energy團員「阿弟」蕭景鴻主持《綜藝玩很大》，邀來陳妤、畇二、楊銘威、泱泱與阿部瑪利亞等人，帶領觀眾前進度假勝地越南胡志明與美奈，展開熱帶陽光與歡樂交織的假期挑戰旅程，沒想到坤達錄影時竟意外連連。

節目一開始，憲哥就在海灘上開心宣布：「放輕鬆！這次我們要Chill起來！」一行人也立刻切換度假模式，享受當地迷人風景與美食。然而，在歡樂氛圍中，唯獨坤達難掩愁容，畇二私下爆料：「達哥有『越南達』的稱號，到越南錄影總是慘輸收場。」這次魔咒是否再度發威，引起眾人熱烈討論。

果不其然，坤達錄影時意外連連，不僅在轉圈關卡中重心不穩摔倒在海灘，闖關時頭上的寶物也慘遭射落。反觀隊友們則表現亮眼，阿弟在「槍戰」橋段火力全開毫不手軟，畇二更展現超強反應力與機智答題，為隊伍爭光。

首次參與《玩很大》的阿部瑪利亞，也在「轉圈圈」挑戰中意外摔倒，讓先前信誓旦旦稱她「跳芭蕾出身、平衡感超好」的隊友們瞬間打臉，笑聲不斷。楊銘威則在面對「熱咖啡挑戰」時大喊燙口，直呼：「這是整人節目吧！」KID則在一旁無情催促：「趕快喝！不要講話啦。」

錄影過程中，坤達身體狀況不佳，稍作休息打點滴補充體力。此時，身為關主的憲哥臨危受命頂替上場，卻因遊戲關卡難度不高，被KID吐槽：「這種靠嘴的比賽你才願意參加！」憲哥更在闖關時被質疑小動作，引發現場爆笑不斷，眾人齊聲喊話「太不公平啦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中