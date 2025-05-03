坤達錄影出意外！「海邊摔倒」急打點滴 吳宗憲頂替上場

阿弟（左起）、陳妤、畇二、坤達、吳宗憲、KID、泱泱、阿部瑪莉亞、楊銘威前進越南。（綜藝玩很大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達和小隊長Energy團員「阿弟」蕭景鴻主持《綜藝玩很大》，邀來陳妤、畇二、楊銘威、泱泱與阿部瑪利亞等人，帶領觀眾前進度假勝地越南胡志明與美奈，展開熱帶陽光與歡樂交織的假期挑戰旅程，沒想到坤達錄影時竟意外連連。

節目一開始，憲哥就在海灘上開心宣布：「放輕鬆！這次我們要Chill起來！」一行人也立刻切換度假模式，享受當地迷人風景與美食。然而，在歡樂氛圍中，唯獨坤達難掩愁容，畇二私下爆料：「達哥有『越南達』的稱號，到越南錄影總是慘輸收場。」這次魔咒是否再度發威，引起眾人熱烈討論。

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果不其然，坤達錄影時意外連連，不僅在轉圈關卡中重心不穩摔倒在海灘，闖關時頭上的寶物也慘遭射落。反觀隊友們則表現亮眼，阿弟在「槍戰」橋段火力全開毫不手軟，畇二更展現超強反應力與機智答題，為隊伍爭光。

首次參與《玩很大》的阿部瑪利亞，也在「轉圈圈」挑戰中意外摔倒，讓先前信誓旦旦稱她「跳芭蕾出身、平衡感超好」的隊友們瞬間打臉，笑聲不斷。楊銘威則在面對「熱咖啡挑戰」時大喊燙口，直呼：「這是整人節目吧！」KID則在一旁無情催促：「趕快喝！不要講話啦。」

錄影過程中，坤達身體狀況不佳，稍作休息打點滴補充體力。此時，身為關主的憲哥臨危受命頂替上場，卻因遊戲關卡難度不高，被KID吐槽：「這種靠嘴的比賽你才願意參加！」憲哥更在闖關時被質疑小動作，引發現場爆笑不斷，眾人齊聲喊話「太不公平啦！」

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