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娛樂 最新消息

柯佳嬿認了「拍戲耗能量」 邁入40歲：年紀有點嚇到我

柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿前陣子在影集《童話故事下集》飾演「林宜玲」，清淡的妝容、反映真實生活情緒，加上過去《小資女孩向前衝》的沈杏仁、《必娶女人》的蔡環真，化身為一個個你我身邊的真實角色，讓觀眾既熟悉又親切。

柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

柯佳嬿坦言拍戲累又很消耗能量，「所以現階段反而不是那麼急著拍戲，以前真的有好長一段時間是悶著頭演戲，過了三十歲慢慢找到自己工作的節奏之後，才比較能花心思在生活上。」他表示自己還是很喜歡演戲，只是現在的自己，更想把握真實生活，「我想等到有自己真的很喜歡的角色再演出，那不一定是主角，如果是好玩、有挑戰性的角色，或是有合適的劇本或團隊，哪怕只是客串一下，我都很願意出現在戲裡，我很喜歡現在這樣的節奏。」

柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

喜愛寫作的柯佳嬿，最近以首部小說創作《夢游記》，再次拓寬自己的人生經驗。她分享在寫作這件事情上，出發點都是為了自己，「雖然有一些心情反覆的過程，一下子覺得很喜歡自己寫的某一段，過個幾天又會懷疑是不是有人想讀，但心情的高低起伏，以及和編輯討論的過程，真的讓我有一種在創作的感覺，希望之後有機會也可以嘗試寫劇本。」

柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

在自己的首部創作中，柯佳嬿以自己的夢境和周遭朋友的經歷為靈感，藉著夢境、現實建構出氛圍特殊的小說。她表示自己是很會做夢的人，當還記得夢境的內容就會寫下來。也一直對夢境與真實、虛擬與現實這樣的對比很有興趣。人的存在情境與狀態，一直是他深有興趣的主題，「雖然我一直都覺得文字比起影像更吃力，還是想持續寫作。演戲的時候，自己比較處於角色身後，而我常常覺得在文字這件事情上，更能讓讀者感覺到書寫者的狀態或價值觀、可以更認識一個人的腦袋。」

柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

持續地在不同的生命面向中找尋自我的可能性，即知即行，柯佳嬿認為這就是至今為止讓他感到最受用的人生態度，「我覺得今天、此時刻刻，就是我們這輩子最年輕的時候。」當了多年的演員，她認為就算現在才開始決定成為小說家或劇作家都不算晚，「我總是提醒自己如果現在有什麼想做的事情，去做就對了，從什麼時候開始都不算晚。任何時候我們都可以開始或重啟一件事，因為接下來我們只會越來越老。」

柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）柯佳嬿為《Marie Claire美麗佳人》拍攝封面。（《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

柯佳嬿懇切說：「年紀這件事情其實有點嚇到我，我不是怕變老而是突然發現人的一輩子好像沒有我們想像中那麼長。我開始會想著『在我還有體力、還健康的時候要怎麼運用這些時間？』四十歲這個階段，讓我對於時間的一些想法變得和從前不太一樣。」

柯佳嬿表示，自己因過去的歷練變得更成熟，但本質沒有太大的改變，除了演戲、寫作之外，他對這世界仍有強烈探索慾，也希望在體力仍允許的狀況下，能規劃更多旅行。整理好行囊，那些心中的目地的，在不遠的將來，都將留下他不讓生命有悔的探索足跡。

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