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李珠珢彎腰「雙球掉出」他1舉動惹眾怒 網轟：就是在意淫

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊Fubon Angels後話題不斷，27日合體學姐李雅英、南珉貞帶來性感椅子舞，其中一段彎腰的舞蹈動作，讓她的渾圓雙球炸出，讓不少人鼻血直流，豈料，有名男粉絲將該畫面設為手機桌布，意外惹怒女友。

男球迷把李珠珢性感照設為桌布惹怒女友。（翻攝自YT）男球迷把李珠珢性感照設為桌布惹怒女友。（翻攝自YT）

有一名女網友在Dcard發文抱怨，男友的手機桌布原本是韓國女團LE SSERAFIM成員金采源，因為她也是粉絲，所以可以接受，然而，近日她的男友存了李珠珢彎腰扶著椅子放電的照片，還將其設為桌布，對方的傲人上圍呼之欲出，讓原PO相當不滿，叫對方換掉卻管不動。

原PO表示，自己的桌布至今還是她與男友高中時的青澀照片，直言「女生應該可以懂男友放女愛豆跟這種的差別」，同時她認為，無須因桌布吵架，但還是想詢問網友看法。

貼文曝光後，立刻引起熱議，沒想到輿論一面倒力挺原PO，網友紛紛留言表示，「李珠珢整段表演有許多漂亮的畫面，原PO的男友卻特別選擇露奶的部分，就是在意淫，還放在桌布，讓人接受不了」、「正常放啦啦隊照片可以接受，但這角度不行」、「不能理解放這種照片」。

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