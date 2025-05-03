黑男街訪台大辣妹學霸！ IG美照曝光掀暴動

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber黑男憑幫陌生路人隨機配對的影片爆紅，獲封「街頭月老」的他也在街上認識荷蘭混血女友「Lucy」盧蓁，兩人於今年3月舉辦婚禮；黑男近日街訪一位身穿低胸上衣的辣妹寶拉，高學歷配上亮眼外貌，立刻掀起暴動！

寶拉自曝目前21歲就讀台大政治系。（翻攝自IG）

黑男近日在IG曬出一段街訪影片，可見他在信義區街訪一位身穿低胸上衣的辣妹寶拉。寶拉透露，她21歲就讀台大政治系，被問及未來是否會從政，她直言，「有可能，不排斥跟政治有關」，目前有半工半讀，擔任英文老師。

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對於理想型，寶拉坦言，希望另一半善良、有上進心，能夠幫助需要幫助的人，不過她強調，「要在自己能力範圍內，不要畫大餅」，外型則是喜好酷、黑色系的，尤其是覺得穿皮衣很帥，西裝帶點神秘感。

影片曝光後，立刻掀起暴動，網友紛紛湧入留言區表示，「我真的沒辦法專心聽她再講什麼欸！她說她唸哪裡？高中畢業了嗎？」、「好厲害，身材好又有腦」、「整體面相很好講話談吐得當」。

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