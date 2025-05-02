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娛樂 最新消息

美女貴婦稱「寄生蟲爛臉」 急送醫對比照曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾出演美國熱門真人秀《比佛利山莊貴婦的真實生活》的性感女星Brandi Glanville布蘭迪·格蘭維爾，曾在社群曝光一張自稱是「臉部遭寄生蟲吞噬」的照片，驚悚畫面嚇壞網友。昨（1）日，她再次在社群平台公開表示，自己因健康狀況惡化要送醫。

格蘭維爾曾自曝臉遭寄生蟲腐蝕。（翻攝自IG）格蘭維爾曾自曝臉遭寄生蟲腐蝕。（翻攝自IG）

格蘭維爾曾曬出一張近距離自拍照，照片中她的臉坑坑巴巴，有許多不自然的凹陷，與過往光滑細緻的皮膚差異甚大。根據外媒報導，格蘭維爾表示是在拍攝真人秀時，吃了放置數小時的肉之後，皮膚才逐漸出現浮腫。她也聲稱「有醫師說她臉上有寄生蟲」，也有醫生表示這只是壓力所造成的水腫。

格蘭維爾因健康惡化送醫治療。（翻攝自IG）格蘭維爾因健康惡化送醫治療。（翻攝自IG）

不過，有位整形醫師透漏給《TMZ》，格蘭維爾是因為進行臉部填充時發生感染或異物反應，並非寄生蟲或食物引起。格蘭維爾在貼文中表示，自從公開本身的健康問題後，每天都會收到有同問題的人發來的訊息。近期健康狀況惡化，頭頸部出現無法動彈的現象，經治療後從近況照觀察已經好轉不少。

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