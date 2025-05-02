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娛樂 最新消息

才宣布攻蛋發片！頑童MJ116驚揭退休計畫

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116暌違6年，終於推出新專輯《OGS》，這張專輯富含著團員對未來的想像，新歌更暗藏了未來的退休生活，瘦子坦白直言：「我們寫的，就是我們打算做的，或者其實已經在做的。」

頑童MJ116到河濱公園拍攝新歌MV。（本色音樂提供）頑童MJ116到河濱公園拍攝新歌MV。（本色音樂提供）

團員大方分享退休後的計畫，大淵笑稱，現在已經是「公園幫」的一員，時常帶小孩去放電，也默默觀察河堤大哥們的日常，「騎腳踏車放音樂其實蠻害羞的，但又可以展現自己的音樂品味，滿酷的啦。」

小春表示：「打點小工，喝點小酒，唬爛聊當年，人生就該這樣單純快活！」打趣老了應該會變成「老番癲」，明明喝醉了卻死賴著不回家，講話一直重複沒重點，就是不想散場的那種人。

小春拍攝MV與長輩一起打麻將。（本色音樂提供）小春拍攝MV與長輩一起打麻將。（本色音樂提供）

至於瘦子則完全是「Chill代表」，他表示：「我就想到處潛水、旅遊。」透露在河濱公園拍MV時很有感，「現在的長輩們真的很會玩欸，現場有好幾台KTV，涼亭也超熱鬧。別說以後，我現在就很想去那邊加入了。」

除了推出新專輯，頑童MJ116暑假將舉辦演唱會，7月19、20、26、27日，連續兩個週末在小巨蛋開唱。

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