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薔薔網路徵才「月薪5萬起跳」 留言歪樓聊「她」

女星薔薔網路發文徵才。（翻攝自臉書）女星薔薔網路發文徵才。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌近年積極經營YouTube頻道之外，也跨足Podcast領域，開設《薔栗膠》節目。今（2）日她在網路發文徵才，開出「剪輯師」、「企劃助理」兩職缺，強調薪資優渥，其中剪輯師一職月薪直接標明「5萬起」。

薔薔徵求正職剪輯師、企劃助理。（翻攝自臉書）薔薔徵求正職剪輯師、企劃助理。（翻攝自臉書）

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薔薔於2022年創立「福利文創」工作室，今日發文宣部團隊擴編，要找正職剪輯師，工作內容包含剪輯頻道影片、社群排程；能力需求則須了解薔薔頻道風格、具備專業剪輯後製能力。薔薔還說除勞健保之外，還有供餐、獎金、不定時出國、可彈性居家辦公等福利。另外也同步徵求企劃助理。

薔薔開出的薪資、福利都相當吸引人。（翻攝自臉書）薔薔開出的薪資、福利都相當吸引人。（翻攝自臉書）

不過，底下留言的人卻不斷提到先前薔薔Podcast《薔栗膠》邀請Makiyo上節目，除了爆料之外，隨著話題遭到炎上，先前Makiyo毆打小黃司機的事情也再度被熱烈討論，許多人請薔薔將該集內容下架，也有人語帶諷刺說：「川島茉樹代應徵啦」。

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