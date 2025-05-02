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小煜忙到老婆成「單親媽媽」！喊話阿緯包6場

「小煜」楊奇煜（左起）、竺定誼和蔡昌憲在果陀音樂劇《三個傻瓜》飾演「三個傻瓜」。（記者陳奕全攝）「小煜」楊奇煜（左起）、竺定誼和蔡昌憲在果陀音樂劇《三個傻瓜》飾演「三個傻瓜」。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小煜」楊奇煜、蔡昌憲和、竺定誼在果陀音樂劇《三個傻瓜》飾演「三個傻瓜」，今彩排時受訪，蔡昌憲打趣稱「三個傻瓜」其實是三個爸爸，排練音樂劇時要兼顧家庭確實是需要一點智慧，像是小煜除了忙劇場排練，加上「Lollipop棒棒堂」合體參與頒獎典禮演出，蠟燭兩頭燒，1個多月以來老婆只能獨自照顧2個兒子，甚至會自嘲是「單親媽媽」，讓他很不捨。

蔡昌憲（右）打趣稱「三個傻瓜」其實是三個爸爸，要排練音樂劇還要兼顧家庭。（記者陳奕全攝）蔡昌憲（右）打趣稱「三個傻瓜」其實是三個爸爸，要排練音樂劇還要兼顧家庭。（記者陳奕全攝）

小煜坦言和其他「5棒」合體唱跳比演出舞台劇還難，他也請棒棒堂5位團員一起來欣賞舞台劇，被問到是否有人包場？他開玩笑說：「沒有，他們會先來看，說不定阿緯看完之後可以包場！畢竟他餐廳員工這麼多，還可以來談冠名置入！」此外，他2021年曾做過十字韌帶重建手術，工作壓力大導致舊傷復發，每天都需要冰敷再練習。

小煜除了忙劇場排練，還要參與頒獎典禮演出，只能讓老婆獨自照顧2個兒子。（記者陳奕全攝）小煜除了忙劇場排練，還要參與頒獎典禮演出，只能讓老婆獨自照顧2個兒子。（記者陳奕全攝）

蔡昌憲同為人夫，他感激老婆有先見之明，早就安排小孩參加露營的行程，讓他能專心投入工作，他笑稱自己很有求生欲，「每天早上出門都會主動去倒垃圾。」

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蔡昌憲同為人夫，笑稱自己很有求生欲。（記者陳奕全攝）蔡昌憲同為人夫，笑稱自己很有求生欲。（記者陳奕全攝）

而竺定誼飾演的拉加一角，把矛盾迷信、遇到問題只會求神拜佛的模樣詮釋得唯妙唯肖，現實生活中有在學校任教的他感性的說：「拉加在整齣劇裡有一個蠻完整的啟發的過程，我期待很多年輕朋友看到這齣戲，看到拉加經歷的挫折困頓，能保有希望，最後破繭而出，讓他們知道現在經歷的只是小事。只要保持樂觀正面，一定可以撥雲見日。」

《三個傻瓜》將於5月2日到6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演，購票請上果陀官網或Opentix售票系統。

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