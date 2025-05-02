大霈深夜勾手法國名導！蔡昌憲1句話解謎戀情

果陀音樂劇《三個傻瓜》今進行彩排。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大霈」李霈瑜2月被拍到和法國名導哈希德阿米（Rachid Hami）深夜勾手傳出曖昧情，她今彩排果陀音樂劇《三個傻瓜》，受訪時被問到會不會邀緋聞男友前來觀賞音樂劇，她說哈希德現在不在台灣，之後會來看台中場演出，一旁小煜搞笑用法文「bonjour」打招呼，假裝哈希德上身。

「大霈」李霈瑜被問及戀情。（記者陳奕全攝）

而後追問大霈戀愛進度，她搬出藝人一貫說法表示「目前是很好的朋友，順其自然」，進展聽來很微妙，蔡昌憲立刻接話：「她意思是『聽牌還沒胡』。」意味這段感情仍差臨門一腳，一針見血的剖析讓眾人哈哈大笑。

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此外，陳大天去年底向女友劉樸求婚成功，確定將在今年8月交往紀念日前登記結婚，「確定先登記，不然還是會有不踏實的感覺，擔心另一半跑掉。」證婚人計畫請媒人阿KEN擔任。

陳大天去年底求婚成功，將在今年8月交往紀念日前登記結婚。（記者陳奕全攝）

至於婚禮進度，兩人工作繁忙，預計明年辦婚禮，他私心想一切從簡，但女方對婚禮很有憧憬，他還是會盡其所能達成，「費用當然還是會有點緊張，但這是所愛之人很重要的事，不管怎麼，先往前衝就對了。」

《三個傻瓜》將於5月2日到6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演，購票請上果陀官網或Opentix售票系統。

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