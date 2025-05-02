小嫻攻讀音樂系曝近況 「忙到沒空滑手機」揭大一心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕小嫻近年定居屏東過新生活，還重返校園專攻音樂系，最近她也在社群上分享大學近況，提到每天都在學習新的東西，忙到沒什麼時間滑手機，但也說學習讓她變得很踏實。

小嫻分享校園生活。（翻攝自臉書）

小嫻直呼讀音樂系是很大的挑戰，不管是學科還是術科每天都有不同的挑戰，幾乎沒時間可以滑手機，「也好！我覺得手機是時間小偷，一轉眼隨便滑一下就一個小時過去，一個小時，我可以練好多東西捏！現在好珍惜時間喔！以前沒有學到的，現在慢慢地補回來，真的好喜歡讀大學的日子。」

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她也說這學期覺得自己在慢慢進步，不管是音樂基礎聽力、節奏、視唱還有聲樂主修及鋼琴副修，「雖然進步的幅度不大，但我自己知道有慢慢找到練習的方法，也沒有像上學期那麼慌張了，學習真的讓我變得很踏實。」

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小嫻有感而發表示，不管怎麼樣，謙卑學習就對了，另外她還感受到，「最大的自信就是『不跟別人比較』，可以欣賞比我優秀的人，可以接納每個人都還在學習，因為我們大家都很努力，天啊，我好珍惜大一的時間，下學期很快就要結束了，希望我每天都可以過得很充實。」藝人好友黃云歆則留言直呼：「讀大學就長成大學生的樣子，算不算是一種相由心生？」小嫻則幽默表示：「每天都在cosplay大學生」。

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