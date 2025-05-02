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「洗腳水女神」現身白沙屯媽祖進香 開心：人生第一次

香港女星葉蘊儀（右）曝光自己遇上白沙屯媽祖進香隊伍。（翻攝自IG）香港女星葉蘊儀（右）曝光自己遇上白沙屯媽祖進香隊伍。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕一年一度的宗教盛事「白沙屯媽祖進香」昨（1）日深夜起駕，今年的活動吸引超過32萬名香燈腳報名隨行，其中不乏明星藝人，包括王彩樺、廖峻兒子廖錦德、小優、香蕉都出現在隊伍中，其中最引人注意的則是曾在台灣風靡一時的香港玉女「洗腳水女神」葉蘊儀。

葉蘊儀（右）對這場宗教盛事感到新奇有趣。（翻攝自IG）葉蘊儀（右）對這場宗教盛事感到新奇有趣。（翻攝自IG）

葉蘊儀在社群平台發文，表示「人生第一次在台灣看到這麼多台灣人」，她透露自己一早便出發參加白沙屯媽祖進香，沿途很多人跟著媽祖走，聽說是一連九日的盛會，一年一次的特別活動。

從葉蘊儀曬出的照片看來，她的位置在台中，照片中的她戴著眼鏡、紮著馬尾，穿著非常休閒，臉上則堆滿笑容，感覺非常開心。

葉蘊儀曾來台發展，因其可愛模樣，深受歡迎，更封為「洗腳水女神」。（本報資料照）葉蘊儀曾來台發展，因其可愛模樣，深受歡迎，更封為「洗腳水女神」。（本報資料照）

葉蘊儀曾經來台發展，她可愛清新的模樣深受喜愛，在台灣宣傳時，曾經介紹自己年紀「19歲」，卻被誤認為「洗腳水」，更讓觀眾覺得俏皮，也獲得「洗腳水女神」稱號。葉蘊儀22歲嫁給香港富商陳柏浩後便漸漸淡出演藝圈，沒想到兩人婚姻僅維持5年便離婚，目前葉蘊儀朝心愛的藝術事業發展，也常在社群與粉絲分享日常生活。

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