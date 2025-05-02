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田中圭發聲了！爆不倫永野芽郁「只是誤會」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕田中圭在上個月被爆料與永野芽郁關係匪淺，雙方皆未坦承不倫，不過《週刊文春》公開的兩人牽手照，已重創兩人形象。田中圭今天（2日）在付費部落格上稱自己正在反省，表示只是跟朋友喝過頭引起的誤會。

田中圭在付費部落格稱與永野芽郁的關係是誤會。（達志影像）田中圭在付費部落格稱與永野芽郁的關係是誤會。（達志影像）

已婚的田中圭被爆出與永野芽郁疑似不倫，他面對《週刊文春》記者的採訪，透露喝酒在永野芽郁家過夜，還曾經擁有永野芽郁家的鑰匙。他今天發出聲明，稱在與朋友的聚會上喝過頭了，對於這樣輕率的行為而引來的誤會，他會深深反省。

田中圭演出的舞台劇《開朗的幽靈》將在明天（3日）於東京開演，目前也沒有任何更動。他表示，會珍惜眼前的每一件事情，透過表演帶給大家歡笑。

相關新聞：永野芽郁爆雙劈丟代言 惹火田中圭老婆擬求償

此次不倫疑雲，田中圭的廣告代言不是沒受到影響，他從2018年就接下山形縣稻米品牌「雪若丸」的代言人，到了2024年10月還有新廣告，但今年5月2日，「雪若丸」的官網上關於田中圭的廣告已經顯示無法觀看，「雪若丸」表示，因為合約關係而轉為非公開，但是否仍會與田中圭續約，「雪若丸」表示目前還未定。

田中圭的另一間龜甲萬「我們的家常菜」的代言，官網也已經撤下他的廣告，日媒引述業界人士的說法，稱這個廣告4月14日才開始播放，才播幾天就下架，顯然是受到不倫風波影響，該名人士更斷言，其他公司也有跟進的可能性。

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