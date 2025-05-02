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歐陽妮妮宣布搬回中國 一口「台灣腔」遭狠嗆

歐陽妮妮（左）與張書豪去年結婚。（翻攝自IG）歐陽妮妮（左）與張書豪去年結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人歐陽妮妮去年宣布與男星張書豪結婚，接著很快迎來兒子「睦睦」誕生，日前歐陽妮妮宣布一家三口將搬到中國杭州生活，還在社群開箱育兒商品，似是想利用機會帶貨，不過中國網友不買單，還有人很酸歐陽妮妮滿口台灣腔「吵死了」。

歐陽妮妮在小紅書分享生活，卻被網友狠酸。（翻攝自小紅書）歐陽妮妮在小紅書分享生活，卻被網友狠酸。（翻攝自小紅書）

歐陽妮妮在小紅書上分享自己的生活，昨（1）她把要帶到杭州的母嬰用品、育兒好物全都開箱，不過許多中國網友根本不關心歐陽妮妮講什麼，反而針對她講話的腔調開槍，不斷批評：「我一聽台灣腔調就覺得吵死了，嘴巴叭叭叭個不停」。

中國網友嫌棄歐陽妮妮講話有台灣腔。（翻攝自IG）中國網友嫌棄歐陽妮妮講話有台灣腔。（翻攝自IG）

還有網友問歐陽妮妮為什麼不在杭州生孩子，吸引其他網友代答：「因為台灣有健保」。歐陽妮妮宣布「搬回」杭州居住後，引發兩地網友熱烈討論，不過張書豪經紀人表示並非「定居」杭州，之後夫妻倆都會兩地跑，哪裡有工作就待在那裡，並強調張書豪5月台北有工作就會回台灣。

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