虎父無犬子 謝霆鋒帥兒Lucas3年唸完5年課程

謝霆鋒與前妻張柏芝育有2子。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星謝霆鋒與前妻張柏芝遇有2子，分別是17歲的Lucas及將滿15歲的Quintus。近日謝霆鋒在香港啟德體育園開唱，狄波拉帶著Lucas、Quintus到場支持，兩個兒子都繼承了謝霆鋒的帥哥基因，長相非常俊美。近日傳出Lucas錄取英國劍橋大學物理系，港媒向謝霆鋒、張柏芝求證，兩人皆未回應。

謝霆鋒近日在香港啟德體育園開唱。（翻攝自IG）

Lucas是香港沙田石門基督教國際學校學生，在學校時他的課業成績表現就想當優異，只花了3年的時間就完成了5年的課程。謝霆鋒跟張柏芝雖然在2011年宣布離婚，但兩人對於兒子們的教育都相當重視。

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謝霆鋒母親狄波拉（左）帶著Lucas去聽謝霆鋒的演唱會。（翻攝自微博）

當年張柏芝想把Lucas、Quintus兩人送進基督教國際學校讀書，無奈學校沒有名額，張柏芝便認真選擇、等待學校有缺額，最終順利進入心儀的學校就讀，為了讓孩子專心唸書，香港媒體詢問兒子們在學校的狀況，兩人都相當保護，2015年還曾經因為港媒的報導內容聯合發出駁斥聲明。

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