Makiyo爆楊丞琳走紅後不認人 命理師揭兩人早已刑剋注定翻船

楊丞琳（左）與Makiyo曾是相當親近的朋友。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Makiyo日前在薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》中，點名楊丞琳「走紅後不認人」，掀起輿論波瀾。對此，命理師沈嶸通靈解讀兩人關係，指出她們早已步入「刑剋」格局，Makiyo確實在情感上感受到背叛，並非無的放矢。

Makiyo在節目中爆料，當年楊丞琳還未走紅時主動親近她，但成名後卻漸行漸遠，甚至背後說壞話。她也表示過去一同吃喝玩樂的費用幾乎都由她或朋友買單，對楊丞琳的疏遠感到失望。沈嶸從能量訊息中讀出，Makiyo當年真心對待楊丞琳，因此情感受傷尤深。

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命理師沈嶸通靈解讀兩人關係。（沈嶸提供）

而在楊丞琳這方，沈嶸指出她其實早就對Makiyo心存戒備，認為對方個性不受控、言行無界，很可能洩露隱私。尤其2012年Makiyo醉毆司機事件後，不僅她事業重挫，連丫子、湘瑩等同行也受波及，讓楊丞琳更加確信保持距離是正確選擇。

沈嶸分析，楊丞琳自律高、形象管理嚴格，害怕被Makiyo的風波牽連，儘管其工作室揚言提告，實際上並不想將事態擴大；反觀Makiyo個性直接、做自己，近期選擇舊事重提、甚至質疑司機案細節，被認為是想藉爭議話題重回鎂光燈焦點。沈嶸直言，這場昔日姊妹情破裂事件無關對錯，只是性格南轅北轍、價值觀差異導致的結果。

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