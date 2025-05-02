電競女神大秀鋼管舞搭配「神吹技」網：眼睛不知要看哪

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星阿樂（林妤臻），被封為「電競女神」，近年活躍於演藝圈，參加不少綜藝節目，她也時常在社群平台上分享日常。昨（1）日，她上傳了一段辣跳鋼管舞的影片，不少網友還在欣賞美麗舞姿時，她卻突然掏出直笛，用「鼻孔」吹起鐵達尼號主題曲〈My Heart Will Go On〉副歌，出乎網友們意料。

阿樂應粉絲要求在鋼管上用「鼻孔」吹直笛。（翻攝自IG）

一向寵粉的阿樂，日前答應粉絲要求「在鋼管上用鼻孔吹直笛」，沒想到昨日就發出完成挑戰的影片，只見阿樂穿著布料極少的粉膚色舞衣，豐滿胸北半球一覽無遺，大方秀出凹凸有致的身材，展現苦練的倒立懸掛姿勢，沒想到這樣還不夠，阿樂出其不意掏出大腿上的直笛一陣輸出，姿勢依舊保持旋轉倒掛，讓網友目瞪口呆。

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阿樂大秀鋼管舞姿及神技。（翻攝自IG）

影片一曝光，大批粉絲網友留言：「我要瘋了」、「開聲音直接笑死」、「窩（我）真沒想到是這樣，好喜歡哈哈哈哈哈」、「我眼睛不知道要看哪，但這太猛了」、「這是可以免費看的嗎？？」、「傑克都從海底爬起來聽了」、「現在藝人好辛苦」。

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