百萬神曲他唱的！韓星Joosiq首來台 讚101夜景美、牛肉麵好吃

Joosiq受訪十分有禮貌，看得出他十分緊張。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星ROCKY今天（2日）在台舉行FAN-CON，韓國新生代歌手Joosiq受邀擔任開場嘉賓，這是他第一次來台，透露受邀來台對台灣做了很多功課，希望能深入了解台灣。

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雖然大家對Joosiq並不是很熟悉，不過他的歌曲《Baby I Need You》MV在YouTube點閱率超過420萬，更是許多短影音的背景音樂，一聽音樂就知道。今天Joosiq在台受訪，現場清唱一段讓眾人聽得如癡如醉，被問到是否有準備中文歌曲？Joosiq笑說自己的實力還沒到那個程度，不過下次來台前會好好準備，而欣賞的台灣歌曲則是Karencici的《愛你但說不出口》。

Joosiq欣賞Karencici的歌曲。（記者王文麟攝）

他強調知道要來台灣之後，做了很多功課，對許光漢主演的愛情電影《你的婚禮》印象深刻。之前就想去的台北101，昨天他也去了，大讚夜景很美、逛街的地方很豐富。美食方面，他大讚牛肉麵非常好吃，珍珠奶茶還沒喝到，表演結束再去品嘗。

此次擔任ROCKY的開場嘉賓，但其實Joosiq與對方並無私交，此次有機會來台表演，做了非常多的準備，希望能將更好的一面呈現給粉絲。被問到創作靈感從何而來？Joosiq分享會去散步，看看人事物從中汲取靈感，此外健身有成的他，一個禮拜會去七天健身房，寫不出歌的時候，就會運動兩、三小時找靈感。

Joosiq穿衣顯瘦、脫衣有肉，不過仍對自己身材不滿意。（記者王文麟攝）

Joosiq笑說，舉啞鈴時如果想到靈感，就會立刻放下啞鈴。被問到有沒有因此不小心砸到腳，他笑說沒有發生這種狀況。至於身材相當好的他對哪個部位最滿意？他謙虛的說：「目前沒有滿意的地方。」最後，Joosiq表示很希望能夠來台舉行專場演出，雖然目前沒有具體計畫，但會好好努力。

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