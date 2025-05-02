日諧星濱田雅功休息53天後 深夜宣布正式回歸

吉本興業旗下諧星Downtown成員濱田雅功。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑大本營「吉本興業」今年3月在官方網站宣布旗下知名諧星團體成員濱田雅功因身體不適，將暫停演藝活動專心休養。濱田雅功手上握有8個節目，且為《一流藝人品鑑中》特別節目主持人，好在特別節錄已完成錄製，其餘節目也已安排妥當。經過53日休養，吉本興業今（2）透過官方網站宣布濱田雅功將於MBS Radio深夜播出的《ごぶごぶラジオ》回歸。

濱田雅功本人也親手寫下「ほなやるで（好吧，讓我們開始吧）！！」（翻攝自X）

現年61歲的濱田雅功本人也親手寫下「ほなやるで（好吧，讓我們開始吧）！！」字跡強勁有力，可見身體調養的不錯。

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濱田雅功宣布自己經過休養，健康已經恢復。（翻攝自IG）

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吉本興業宣布「本公司旗下的Downtown成員濱田雅功將於5月2日（週五）起恢復活動」，結束了長達53日的修養，吉本興業亦表示濱田雅功本人目前已經恢復健康，故繼續演藝活動。吉本興業亦對於濱田雅功休息期間帶給大家的不便和擔憂致上歉意，更請觀眾繼續支持Downtown和濱田雅功的演出。

Downtown二人組是日本諧星界有名的前輩，由松本人志（左）、濱田雅功組成。（翻攝自X）

濱田雅功個人定期主持5個電視節目，與搭檔松本人志一起主持的節目也有3個，其中Downtown二人組一同演出的《ダウンタウンDX》（Downtown DX）已經宣布將於6月26日停播。Downtown也計畫於今年7月推出各自的視訊串流服務，但目前因松本人志深陷性侵風波、濱田雅功剛剛恢復工作，不知「Downtown Channel（暫名）」實際合作方式將如何進行。

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