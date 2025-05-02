狂粉砸錢買廣告！「初戀系女神」金娜妍感動：我要去台灣追公車

金娜妍有著「初戀系代表」的稱號。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神金娜妍在2024年加入韓華鷹啦啦隊，憑藉甜美清新的外貌及充滿活力的舞台表現，迅速累積高人氣，再加上她自然親切的笑容，被外界譽為「初戀系代表」。她日前在社群透露，發現自己登上台北公車的廣告，感動直呼「我要特地去台灣看那台應援公車」。

金娜妍發現台灣粉絲為她準備的生日禮物。（翻攝自Threads）

金娜妍在社群平台Threads發文曬出台灣粉絲為她準備的生日禮物，可見一台公車側面放著她的照片，並大大寫著「金娜妍生日快樂！」她看見後感動表示，「這是我人生中第一次收到這樣的驚喜，我的照片竟然出現在公車上！我要跟家人們好好炫耀一下！」

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金娜妍難以置信寫道，「我甚至懷疑自己是否值得這麼多的愛。對這樣平凡的我給予滿滿的愛，真的非常感謝你們，『謝謝』兩個字根本無法表達我內心的感動」，她也承諾將成為更優秀的人來回報粉絲的支持，還透露打算在休假期間親自來台看應援公車，「如果你看到一個一直追著那台公車跑的女孩，那應該就是我！」

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