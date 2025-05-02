電影導演轉行當農夫！賣米籌資金「帳戶不到1000元」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影《超時空武士》在金馬奇幻影展勇奪新片觀眾票選冠軍，更在2025年日本電影金像獎一舉入圍最佳影片等七項大獎，最終擊敗眾多強勁對手斬獲最佳影片，還創下十億日幣（約台幣2.1億）票房奇蹟，寫下成本不到600萬台幣得最佳影片的一頁傳奇。

《超時空武士》導演安田淳一曾經一度回家賣米。（光年映畫提供）

《超時空武士》導演安田淳一1967年出生於京都。在大學畢業後曾經從事多種工作，最終成立自己的影像製作公司。他的事業涵蓋了從幼兒園表演錄影、婚禮攝影、企業影片、活動現場導播設計、多機位錄影與轉播、乃至於低成本電影的製作與發行。本身擁有6台專業攝影機、5台電影機、數十支鏡頭、燈光設備、搖臂、軌道、切換台及對講系統等專業器材的他，於2014年創立了自己的公司「未來映畫社」。

請繼續往下閱讀...

山口馬木也評藉著《超時空武士》入圍日本金像獎最佳男主角。（光年映畫提供）

而《超時空武士》在2020年左右開始有了拍攝想法，但由於開拍前金主因為全球新冠疫情臨時撤資，加上父親於2023年辭世，導演不得不放下拍攝工作接手家族經營多年的稻米事業，龐大的農地耗費個人大量創作時間，加上米價低迷，本以為可以邊賣米邊籌備拍攝資金，卻讓經濟卻陷入緊張狀態，而好不容易籌備到拍攝資金終於完成，卻也讓導演個人帳戶剩下不到1000元台幣的存款，他坦言若《超時空武士》無法在票房上成功，連家裡的事業可能都要宣告再會。

相關新聞：聖司回來了！宮﨑駿《心之谷》上映30週年 重返台灣大銀幕

導演安田淳一抱持著這股背水一戰的決心，與僅有10人的精銳小隊展開拍攝工作。他一人身兼導演、製片、編劇、攝影、燈光、剪輯、視覺特效及演員接送等多達12個職位，連多年與他合作的副導演和協力製片沙倉優乃，也在裏頭擔任女主角職位。

0502《超時空武士》女主角沙倉優乃還兼這部片的副導。（光年映畫提供）

《超時空武士》製作成本以不到600萬台幣克難式拍攝完畢，憑藉著驚人的創意與職人精神，完成了這部細膩又動人的電影魂作品，在2024年7月《超時空武士》於加拿大奇幻電影節進行世界首映，並在全場觀眾笑中帶淚的放映下勇奪票選獎。

隨後在2024年8月於東京一間戲院小規模上映，靠著場場爆滿與口碑爆炸，吸引日本最大電影發行商之一的GAGA搶下版權，擴展至全國400多家戲院。最終這部低成本電影不僅扭轉了導演和劇組的命運，更在票房上大幅超越同期在日本上映的《龍捲風暴》、《絕地戰警：生死與共》、《噤界：入侵日》等好萊塢鉅作，證明即使資源有限，只要有電影人的熱情與堅持，也能打動人心並撼動市場，《超時空武士》不只是電影，更是一位農夫、攝影師、導演用盡全力所描繪出的生命篇章。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法