姚黛瑋首參白沙屯媽祖繞境 見「粉紅超跑」速度好吃驚

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境。（姚黛瑋提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白沙屯媽祖今（2日）凌晨起駕，藝人姚黛瑋首次參與繞境，途中遇到不少熱情粉絲，眾人也約好明年再相遇，至於有無走完全程？她笑喊：「第一年來，先體驗一下大家的真誠與熱情，明年繼續。」

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境。（姚黛瑋提供）

姚黛瑋表示，先前因工作無法參與白沙屯媽祖繞境，這次很幸運可以朝聖，她在現場感受到滿滿的「台灣精神」，只要是「香燈腳」，大家都可以無隔閡聊天，媽祖神轎經過她旁邊時，感受到很好的能量，「那種感覺很難形容。」

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姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，沿路被民眾認出。（姚黛瑋提供）

姚黛瑋有感白沙屯媽祖「粉紅超跑」的速度驚人，她說：「一起快步走，大家走路的感覺都很快、很輕盈，運動手錶還顯示著『正在運動』，高速度的速度。」

姚黛瑋（右）參與白沙屯媽祖繞境，開心與民眾合影。（姚黛瑋提供）

一路上，姚黛瑋被不少民眾認出，她親切與大家合照、簽名，也有人高喊她在《愛的榮耀》裡的角色「大媽咪」，對於大家的要求她都一一如願，同時也用台語回：「媽祖有保佑！」也因這是屬於媽祖的主場，她盡量保持低調，對於不斷被民眾誇：「比電視機還漂亮」，她都搞笑回說：「我比冰箱、洗衣機都漂亮。」

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，收到不少信眾發送的結緣品。（姚黛瑋提供）

姚黛瑋參與繞境的途中，收到不少信眾發送的結緣品，她分享：「只要手上有臂章，就是『香燈腳』，大家都像自己人，一都是免費的，交通、食物都是信眾自發性贊助，大家都是為了媽祖在付出。」滿滿的人情味，讓她直喊：「真的太感動了！有祢真好！謝謝媽祖娘娘！」她將參與活動的美好點滴拍成影片，之後會放在與王瞳、宮美樂、琳賽阿姨共同經營的YT頻道《走吧！出發吧！》。

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