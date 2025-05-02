晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

姚黛瑋首參白沙屯媽祖繞境 見「粉紅超跑」速度好吃驚

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境。（姚黛瑋提供）姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境。（姚黛瑋提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白沙屯媽祖今（2日）凌晨起駕，藝人姚黛瑋首次參與繞境，途中遇到不少熱情粉絲，眾人也約好明年再相遇，至於有無走完全程？她笑喊：「第一年來，先體驗一下大家的真誠與熱情，明年繼續。」

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境。（姚黛瑋提供）姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境。（姚黛瑋提供）

姚黛瑋表示，先前因工作無法參與白沙屯媽祖繞境，這次很幸運可以朝聖，她在現場感受到滿滿的「台灣精神」，只要是「香燈腳」，大家都可以無隔閡聊天，媽祖神轎經過她旁邊時，感受到很好的能量，「那種感覺很難形容。」

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，沿路被民眾認出。（姚黛瑋提供）姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，沿路被民眾認出。（姚黛瑋提供）

姚黛瑋有感白沙屯媽祖「粉紅超跑」的速度驚人，她說：「一起快步走，大家走路的感覺都很快、很輕盈，運動手錶還顯示著『正在運動』，高速度的速度。」

姚黛瑋（右）參與白沙屯媽祖繞境，開心與民眾合影。（姚黛瑋提供）姚黛瑋（右）參與白沙屯媽祖繞境，開心與民眾合影。（姚黛瑋提供）

一路上，姚黛瑋被不少民眾認出，她親切與大家合照、簽名，也有人高喊她在《愛的榮耀》裡的角色「大媽咪」，對於大家的要求她都一一如願，同時也用台語回：「媽祖有保佑！」也因這是屬於媽祖的主場，她盡量保持低調，對於不斷被民眾誇：「比電視機還漂亮」，她都搞笑回說：「我比冰箱、洗衣機都漂亮。」

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，收到不少信眾發送的結緣品。（姚黛瑋提供）姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，收到不少信眾發送的結緣品。（姚黛瑋提供）

姚黛瑋參與繞境的途中，收到不少信眾發送的結緣品，她分享：「只要手上有臂章，就是『香燈腳』，大家都像自己人，一都是免費的，交通、食物都是信眾自發性贊助，大家都是為了媽祖在付出。」滿滿的人情味，讓她直喊：「真的太感動了！有祢真好！謝謝媽祖娘娘！」她將參與活動的美好點滴拍成影片，之後會放在與王瞳、宮美樂、琳賽阿姨共同經營的YT頻道《走吧！出發吧！》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中