聖司回來了！宮﨑駿《心之谷》上映30週年 重返台灣大銀幕

《心之谷》一上映就獲得熱烈好評，榮登年度日本電影票房冠軍，左為天澤聖司、右為月島雯。（甲上娛樂提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吉卜力工作室最浪漫作品《心之谷》今年適逢上映30週年將重返台灣大銀幕，電影由宮﨑駿監製、編劇，攜手《魔法公主》作畫監督近藤喜文執導的青春純愛經典動畫感動全球無數觀眾，片中男主角天澤聖司帥氣溫柔、才華洋溢，也成為不少少女們心中的「國民初戀」，《心之谷》正式定檔於5月29日在台上映。

《心之谷》描述喜愛閱讀的初中少女月島雯（右）與天澤聖司因圖書館的借書卡相識。（甲上娛樂提供）

心動純愛系動畫《心之谷》描述喜愛閱讀的初中少女月島雯與天澤聖司因圖書館的借書卡相識，發展出互相鼓勵的青春愛情故事。這部電影起源自宮﨑駿在偶然契機下看到柊葵所繪的少女漫畫，風格清新、不落俗套的題材令他驚為天人，當下便向合作多年的搭檔鈴木敏夫提出想改編搬上大銀幕，再加上長年共事的作畫監督近藤喜文一直想拍一部講述青春愛情的動畫片，便組成了黃金團隊。

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製作籌備2年之後，終於將這部結合浪漫青春、動人音樂以及奇幻等元素的《心之谷》在1995年暑假檔推出，一上映就獲得熱烈好評，超過208萬人次觀影，票房賣破31.5億日圓，榮登年度日本電影票房冠軍。

《心之谷》男主角天澤聖司帥氣溫柔、才華洋溢，受封「國民初戀」。（甲上娛樂提供）

不僅在日本造成轟動，《心之谷》在歐美的評價也相當優異，榮獲美國知名電影影評網站「爛番茄」95％的新鮮度好評，更入選百大最佳日本動畫電影，英國《Time Out》週刊也將《心之谷》評為百大動畫片中的第54名，歐洲Film4數位電視台同樣將該片列為前25大動畫片名單，足見《心之谷》影響了全世界。

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片中不僅有悅耳動聽的經典配樂，更搭配月島雯與天澤聖司的暖心台詞「只要有你在，我就會努力」、「讓我陪著你」、「我想跟上他的腳步」，而月島雯所寫的劇中劇角色「貓男爵」，之後更延伸出系列作品《貓的報恩》，掀起眾多影迷的內心悸動。

《心之谷》月島雯發現圖書館借書卡上，名叫「天澤聖司」的人總是比她還早借閱心生好奇。（甲上娛樂提供）

為紀念《心之谷》重返大銀幕，Pinkoi 與甲上娛樂合作發行全球唯一復古紀念票卡，精選《心之谷》中包含「初遇男爵、屋頂的約定」等動人場景，於5／11前下單再加贈早鳥限定「雯的蛻變之石」限量紀念票卡，讓你時刻重溫最初的悸動，紀念那份純粹而美好的感動，電影套票內含2張電影票加贈限量票卡2張、早鳥票卡1張，數量僅限一千套，送完為止。

《心之谷》故事敘述初中少女月島雯在貓咪的神秘牽引下，邂逅夢想成為小提琴製作工匠的少年天澤聖司，兩人經常分享心中的想法，進而相戀。少年決定在畢業後赴義大利深造，但女孩卻茫然不知未來何在？就要分離的兩人還能再相聚嗎？《心之谷》將於5月29日重返大銀幕，全球唯一的復古紀念票卡已於今天（5／2）限量開搶，請影迷切勿錯過，更多電影資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

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