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曾雅蘭愛女留美2年解放火辣身材 網狂讚：學到媽媽神韻

曾雅蘭（左2）與侯昌明（右）經常分享一家人的生活點滴。（翻攝自臉書）曾雅蘭（左2）與侯昌明（右）經常分享一家人的生活點滴。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人曾雅蘭與侯昌明婚姻長跑24年，育有一對兒女，女兒「侯塞蕾」於2023年成功考進時尚名校美國紐約FIT（Fashion Institute of Technology），日前她在社群分享21歲女兒的比基尼辣照，絕美身材引起網友討論。

曾雅蘭曝光女兒的比基尼辣照。（翻攝自臉書）曾雅蘭曝光女兒的比基尼辣照。（翻攝自臉書）

曾雅蘭在臉書上傳女兒的比基尼辣照，在文中誇讚，「也太美了吧！侯塞蕾在邁阿密旅遊拍的照片，怎麼美成這樣，媽媽羨慕又忌妒，哈哈是驕傲啦！努力讀書用力玩樂才是大學生活啊！年輕真好啊～」只見照片中的侯塞蕾身穿一套黑色比基尼，在沙灘上隨意擺拍，大方展現穠纖合度的身材曲線，舉手投足間散發自信風采。

照片曝光後，網友紛紛大讚，「學到媽媽的神韻」、「聰明漂亮真身材也很讚」、「女兒本人氣質更好，漂亮母女」、「有漂亮的媽咪就有漂亮的女兒」、「爸爸應該會很擔心吧～」。

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