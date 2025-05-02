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娛樂 最新消息

女神林襄再戰大銀幕！天心不怕鬼自招膽大「狂玩15次雲霄飛車」

〔記者許世穎／台北報導〕電影《厄魂》由新銳導演邱晧洲執導，集合曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛、柯叔元、樊光耀、林思宇、李杏、林暉閔、邵奕玫等人一同演出，昨（1）日正式開鏡，電影改編台灣駭人聽聞的真實案件，串成一個高潮迭起、絕無冷場的恐怖故事。

電影《厄魂》主要演員林思宇（左起）、曹佑寧、林襄出席開鏡儀式。（星映電影提供）電影《厄魂》主要演員林思宇（左起）、曹佑寧、林襄出席開鏡儀式。（星映電影提供）

繼《鬼們之蝴蝶大廈》、《山忌黃衣小飛俠》後曹佑寧再度挑戰恐怖片，正式成為新一代「恐怖片專業戶」，怕鬼的項婕如則是首度演出鬼片，搭配曾獲金鐘獎的莊凱勛、天心，以及「啦啦隊女神」林襄的首度驚悚演出，勢必成為年度最受期待的驚悚恐怖大片，讓粉絲們期待滿滿。

曹佑寧透露雖然這幾年大多拍攝恐怖片，但在還不能透露劇情的情況下，認為角色有些技能還蠻挑戰，「還有一些親情的關係，讓角色對於『滅鬼』有一些執念」，他也希望能帶給觀眾一個新鮮的曹佑寧。

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再度擔綱女主角的項婕如，近一兩年在《愛的噩夢》、《夜校女生》都貢獻精采演技，她笑認內心難掩緊張，只因不常看鬼片，覺得這次演出既興奮也很挑戰，「每次看100%都會被嚇到，因為我會很專心進入情境，特別是那種氣氛慢慢累積、突然爆發的恐怖片」，不過她看過劇本後，認為《厄魂》不只是一部恐怖片，在恐怖的外表下，藏著很多關於人性、關於愛與失落的故事。

天心（左）、莊凱勛在電影《厄魂》裡有精彩對手戲。（星映電影提供）天心（左）、莊凱勛在電影《厄魂》裡有精彩對手戲。（星映電影提供）

曾獲金鐘獎肯定的兩位演技派天心、莊凱勛都將在電影《厄魂》有精彩演出，天心自爆原本就熱愛刺激的事物，「曾經去過巴黎的迪士尼樂園，我不但把所有刺激性的項目玩了一遍，更是把有關雲霄飛車的設施來來回回玩了共計15次」，喜歡追求腎上腺素的瞬間爆發感，這一點與看恐怖片的感覺一模一樣，更直呼「超愛鬼片」。

「啦啦隊女神」林襄首度挑戰大銀幕驚悚演出，她興奮表示：「真的很榮幸跟前輩們一起合作，超期待！」曾演出《刻在你心底的名字》的邵奕玫同樣怕鬼，但她也希望自己的的角色能讓大家印象深刻，「尤其是因為害怕而感到的那種即視感，這正是我作為演員一直追求的表演體驗」。《厄魂》預計2026年上映。

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