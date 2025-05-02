ROCKY被ASTRO破天荒召回！親曝內幕：一定要做的

ROCKY身穿全身黑，都快融入背景當中。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團ASTRO即將在首爾舉行演唱會，沒想到日前竟宣布召回前成員ROCKY，引發熱烈討論。ROCKY今天（2日）接受媒體聯訪，談及此事，表示：「這是一定要做的事情。」

ROCKY在2023年離開ASTRO，中間經過紛紛擾擾，成員文彬還離開人世，令粉絲心碎不已。如今ASTRO將在6月合體開唱，ROCKY表示，自己與成員有聯繫，當時接到邀約，得知有這次的合作，「當然要答應，這是一定要做的事情。」他分享在練習過程中，很多以前的回憶湧上，「跟成員們一起練習，覺得我們真的很有默契，一直想到以前的畫面。」

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ROCKY被ASTRO召回，表示這是一定要做的事情。（記者王文麟攝）

看到ASTRO包含自己的照片出現在海報上，ROCKY覺得更有實感，希望能在粉絲前表現出完美的一面，「很認真練習表演，比起挑戰，更多的是期待，有著一點點緊張，受到很好的刺激。」

ROCKY的福利有與粉絲一起吃烤肉。（記者王文麟攝）

ROCKY今天在LEGACY TAIPEI舉行演出，找來《原子少年2》新世代兩大人氣男團F.F.O以及ARKis擔任特別嘉賓，看到他們的表演，就想起自己青澀的模樣，認為身為一個歌手一定要做的，就是不停精進自己的歌唱實力，這是根本之道，「要一直去思考歌手的本質是什麼、更上一層樓」。而ROCKY自己也會透過規律的作息，吃飯、睡覺及洗澡，以及不停思考自己的舞蹈、增進技巧，將更好的一面呈現給大家。

此次演出的福利是跟粉絲一起吃烤肉，ROCKY分享自己通常是坐下來幫大家烤的人，自評烤肉實力80分，希望能夠與粉絲互動，包肉、包菜給粉絲吃。

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