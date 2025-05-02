直擊柏格曼「痛點」《關於愛的練習》海爾嘉古倫奪5座影后大獎

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕挪威電影《關於愛的練習》讓導演莉莉亞英格斯多蒂爾一鳴驚人，迄今橫掃包括捷克卡羅維瓦利國際影展等20多項國際大獎，日前更在北京國際電影節上，橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳編劇等4大獎，成為最大贏家。就連《紐約時報》都大讚「太可愛了，讓人無法忽視！」

《關於愛的練習》橫掃20多項國際大獎。（海鵬提供）

該片描述描述海爾嘉古倫飾演的瑪利亞努力在家庭和工作之間取得平衡，但她的二婚丈夫卻經常出差不在家，致使她的婚姻再度萌生裂痕。儘管瑪利亞努力想挽救這段關係，丈夫卻依然決意離婚。瑪利亞自此陷入悲傷與憤怒，除得面對自己內心最深的恐懼，卻也讓她開始審視自己的問題。

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電影對女性情感有著最真實的描繪，並讓觀眾看到自己，獲外媒《好萊塢報導者》大力讚許「深入洞察女性心理」。值得一提的是，《關於愛的練習》借鑒了瑞典電影大師柏格曼的《婚姻故事》，以敏銳角度檢視婚姻，更直擊柏格曼所稱的「痛點」，大量的心理分析堪稱一劑劑真誠又療癒的解藥，感動無數觀眾，遠超越近年各種戀愛和婚姻的電影，並讓導演英格斯多蒂爾一鳴驚人。

《關於愛的練習》是挪威女導演莉莉亞英格斯多蒂爾的一鳴驚人之作。（海鵬提供）

該片去年在捷克卡羅維瓦利國際影展全球首映時，不僅橫掃評審團特別獎、最佳女主角、國際影評人費比西獎、人道精神評審團獎、最佳歐洲電影等5項大獎，並贏得觀眾長達五分鐘的起立鼓掌，影評齊盛讚是一部「非常令人驚喜的電影」。

海爾嘉古倫也憑該片橫掃包括捷克卡羅維瓦利國際影展、法國萊薩爾克歐洲影展、冰島雷克雅未克國際影展、紐約北歐國際電影節，以及北京電影節最佳女主角等5座影后大獎。《關於愛的練習》將於5月29日在台上映。

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