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娛樂 最新消息

劉畊宏錄節目「強制趕客」道歉態度惹議 抖音狂掉900萬粉

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉畊宏疫情期間轉戰中國市場，在抖音天天開直播教大家跳健身操，人氣瞬間爆漲。然而，他日前與團隊在中國一家知名米粉店拍攝節目時，被指控要求店內清場，影響其他顧客用餐，事後道歉態度也引起爭議，被網友認為不夠誠懇。

劉耕宏拍節目被控強制趕客。（翻攝自臉書）劉耕宏拍節目被控強制趕客。（翻攝自臉書）

一名網友4月27日發文爆料，他在南寧一家知名米粉湯店，排隊20分鐘，就在快輪到自己進場之際，遇上劉耕宏與其團隊，以拍攝紀錄片要求離場，就算告知只是單純用餐，對方也毫不理會，並透露，工作人員甚至試圖要求，已經坐在位置上的客人讓位。

網友爆料貼文。（翻攝自小紅書）網友爆料貼文。（翻攝自小紅書）

貼文一出，立刻掀起討論，更釣出劉耕宏本人回應，「不好意思，耽誤你吃飯了」，還附上一個尷尬的表情符號，此言卻引起爭議，不少網友認為道歉不誠懇，且具有調侃和反諷的意味。

劉耕宏道歉態度欠佳惹議。（翻攝自小紅書）劉耕宏道歉態度欠佳惹議。（翻攝自小紅書）

事實上，劉耕宏疫情期間直播教大家跳健身操爆紅，抖音粉絲數一度高達7338萬，如今直播流量下滑，他也與前經紀公司解約，導致人氣一落千丈，加上這次的風波，遭到輿論撻伐，讓情況雪上加霜，3天內抖音掉粉900萬，目前僅剩6058萬人。

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