陳文茜罹癌第4期！曬陽明山豪宅湯池 住院改泡「巨嬰澡缸」

陳文茜罹患黑色素癌第4期。（翻攝自陳文茜臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕媒體人陳文茜被檢查出黑色素癌第4期，目前已擴散到多處器官，如今的她正在積極接受治療中，她昨（1）日再臉書曝光自己在台大癌醫病房內使用「巨嬰澡缸」，幻想泡澡時能划槳到碧潭、喝酒作樂，她也曬出位於陽明山豪宅的泡湯處，讓網友紛紛大讚她把生活過得像天堂。

陳文茜曬豪宅內的泡湯處。（翻攝自臉書）

陳文茜曬豪宅內的泡湯處。（翻攝自臉書）

陳文茜從小就喜歡泡澡，現在她為治療癌症幾乎以醫院為家，為了避免感染，醫院向來沒有澡缸只有蓮蓬頭，她直呼：「生病已經夠倒楣了，怎麼可以連澡缸都沒有。」於是她託人在某家嬰兒及五金店裡，買了一個巨嬰用的澡缸，「而且是Tiffany藍！衣帶漸寬終不悔，為伊消得人歡樂。」

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陳文茜住院改泡「巨嬰澡缸」。（翻攝自臉書）

陳文茜也曬出自家的泡湯處，雖然現在的澡缸不及家中的十分之一，但至少在醫院有澡缸可以泡澡，「現在的我，不是去想缺少什麼的時候，而是想一想憑現有的東西，我能做什麼，依然故我，依然疼子（陳文茜小名），自得其樂。」

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