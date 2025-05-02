晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳文茜罹癌第4期！曬陽明山豪宅湯池 住院改泡「巨嬰澡缸」

陳文茜罹患黑色素癌第4期。（翻攝自陳文茜臉書）陳文茜罹患黑色素癌第4期。（翻攝自陳文茜臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕媒體人陳文茜被檢查出黑色素癌第4期，目前已擴散到多處器官，如今的她正在積極接受治療中，她昨（1）日再臉書曝光自己在台大癌醫病房內使用「巨嬰澡缸」，幻想泡澡時能划槳到碧潭、喝酒作樂，她也曬出位於陽明山豪宅的泡湯處，讓網友紛紛大讚她把生活過得像天堂。

陳文茜曬豪宅內的泡湯處。（翻攝自臉書）陳文茜曬豪宅內的泡湯處。（翻攝自臉書）

陳文茜曬豪宅內的泡湯處。（翻攝自臉書）陳文茜曬豪宅內的泡湯處。（翻攝自臉書）

陳文茜從小就喜歡泡澡，現在她為治療癌症幾乎以醫院為家，為了避免感染，醫院向來沒有澡缸只有蓮蓬頭，她直呼：「生病已經夠倒楣了，怎麼可以連澡缸都沒有。」於是她託人在某家嬰兒及五金店裡，買了一個巨嬰用的澡缸，「而且是Tiffany藍！衣帶漸寬終不悔，為伊消得人歡樂。」

陳文茜住院改泡「巨嬰澡缸」。（翻攝自臉書）陳文茜住院改泡「巨嬰澡缸」。（翻攝自臉書）

陳文茜也曬出自家的泡湯處，雖然現在的澡缸不及家中的十分之一，但至少在醫院有澡缸可以泡澡，「現在的我，不是去想缺少什麼的時候，而是想一想憑現有的東西，我能做什麼，依然故我，依然疼子（陳文茜小名），自得其樂。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中