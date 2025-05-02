周品均打造10億等級時尚帝國 股權爭奪戰拚10年險失一切

〔記者侯家瑜／台北報導〕高點綜合台全新人物專訪節目《高點人物》正式登場，由曾任新聞主播、具財經背景並擅長國際與科技議題的路怡珍擔任主持人，節目將深入訪談各界菁英與創業家，揭開他們不為人知的生命故事與成長歷程。

路怡珍（中）深受展榮展瑞感動。（高點電視台、路怡珍提供）

首波來賓包括時尚電商女王周品均、人氣創作兄弟檔展榮展瑞、圍棋女神黑嘉嘉及喜劇品牌薩泰爾執行長潘瑋翔，陣容橫跨商業、創作、體壇與娛樂圈，內容豐富吸睛。

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路怡珍在錄影中提到，周品均除了打造10億等級的時尚帝國，也曾因離婚消息從新聞曝光、與父母錯過溝通而備感壓力，並與股東歷經10年股權爭奪戰，「她在一夕之間失去一切，卻仍堅定站起，這段歷程非常動人。」

路怡珍（左）與時尚電商女王周品均合照。（高點電視台、路怡珍提供）

而展瑞談到父親中風並決定拍攝復健紀錄時情緒潰堤，令路怡珍十分感動，「他說著說著就哭了，那一刻我被他們對家庭的情感深深打動，節目結束後我還邀他們來我家吃飯，這兩位創作者真的非常真誠可愛。」

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