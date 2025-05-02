中國巨星宣布來台！易烊千璽時隔8年登寶島

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第16屆兩岸電影展即將在5月21日至26日於台北誠品電影院盛大舉行，今天（2日）公開卡司，包括易烊千璽、蔣勤勤及王耀慶等人，眾星雲集。尤其是TFBOYS出身、在台灣具有超人氣的易烊千璽，恐怕是繼去年6月胡歌來台之後，最大咖的中國巨星。

易烊千璽繼2017年秘密來台拍五月天MV之後，時隔8年再度來台。（兩岸電影展提供）

蔣勤勤早年主演瓊瑤電視劇而為台灣觀眾所熟識。（兩岸電影展提供）

今年兩岸電影展出席者包括《抓娃娃》導演閆非、彭大魔、製片章樂斌、馬馳，《小小的我》監製尹露、導演楊荔鈉以及主演易烊千璽與蔣勤勤，《勝券在握》導演劉循子墨與演員喻恩泰，《誤殺3》導演甘劍宇與演員周楚濋，《“騙騙”喜歡你》導演蘇彪與演員王耀慶及《雄獅少年2》製片張苗，其中導演閆非、彭大魔更是繼《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》之後，三度參加兩岸電影展。

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易烊千璽在電影《小小的我》中有爆發性的演出。（兩岸電影展提供）

今年出席兩岸電影展的中國電影主創中，最受關注的莫過於是在電影《小小的我》當中以精湛演技詮釋腦性麻痺患者內心世界的易烊千璽，上次來台是8年前秘密來台拍攝五月天MV。近年他將重心放在演戲上，不少影評人高度讚賞他在電影中的眼神與肢體是「極具穿透力」、「能讓人共鳴到心底」，媒體也給予高度肯定他作為中國新生代演員中，是少數能同時兼具票房號召與演技深度的代表人物之一，這也是易烊千璽首度以演員的身份來台參加電影展。

蔣勤勤（左）、易烊千璽主演電影《小小的我》。（兩岸電影展提供）

而同在電影中飾演媽媽的中國影后蔣勤勤，相信台灣的影迷一點也不陌生，早年以「水靈」之名主演瓊瑤電視劇而為台灣觀眾所熟識，她也是《後宮甄嬛傳》雍正皇帝的飾演者陳建斌的老婆。電影中她被譽為「老戲骨的沉穩力量」，擅長用極細膩的眼神和語氣變化，表達一位母親在心碎與堅強之間的掙扎。與去年兩岸電影展中，她與吳磊合作演出的《草木人間》所飾演的母親，有著截然不同的形象卻同樣能抓住影迷目光的實力演技，屆時她也會與易烊千璽一起出席影院見面會，與大家分享拍片的小故事。

《“騙騙”喜歡你》王耀慶。（兩岸電影展提供）

此外在《“騙騙”喜歡你》中一改過去霸總舅舅的印象，這回變身為騙子舅舅的王耀慶難得帶著電影作品回到台灣，雖然這回不演霸總，但王耀慶把人物形象塑造的十分搶眼，一本正經的搞笑絕對能讓觀眾笑翻現場，可以說是天花板級別的冷面笑匠。

《勝券在握》喻恩泰。（兩岸電影展提供）

而在職場電影《勝券在握》中飾演深具野心高管的學霸演員喻恩泰，相信喜歡看陸劇的台灣觀眾也不陌生，在最近陸劇火爆之作《雁回時》裡，喻恩泰所飾演的自私渣爹堪稱年度最恨反派，在電影中他同樣展現好演技，讓這部年度最爽逆襲電影更添看頭。

除了兩位型男，今年的中國電影代表團中，還有一位氣質空靈充滿東方美的周楚濋，她在《誤殺3》中一反優雅印象變身冷酷狡詐人口販子，不少影評盛讚她成功塑造了一個令人印象深刻的反派角色，而周楚濋電影的出道作品正是曾入圍金馬最佳劇情片的《一半海水 一半火燄》，希望這次帶著電影作品來到台灣，希望能讓更多的影迷認識她。

影展票將於5月10日（六）中午12:00起，於全台7-11超商ibon機台與線上ibon售票系統全面開賣，「兩岸電影沙龍」活動也確定在售票前夕5月9日（五）19:00於boven雜誌圖書館舉行，屆時報名成功的影迷朋友還有機會搶先預購影展電影票唷。

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