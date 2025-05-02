晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

浩角翔起遊舊金山 浩子突曝團隊內幕：自律神經失調

《鬧著玩》帶著觀眾尋找拍攝金門大橋秘境。（《Yahoo x 鬧著玩 前進美國Long Stay》提供）《鬧著玩》帶著觀眾尋找拍攝金門大橋秘境。（《Yahoo x 鬧著玩 前進美國Long Stay》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「浩角翔起」浩子、阿翔與顏永烈主持的YouTube網路節目《鬧著玩》，與Yahoo奇摩攜手合作推出全新特別企劃《Yahoo x 鬧著玩 去美國Long Stay》，歷經前幾集努力熟悉美國街道，體驗製作舊金山名產「幸運餅乾」等行程，這回終於要帶著觀眾前進美國舊金山最著名地標金門大橋，還要開箱Yahoo舊金山辦公室，三個人久違合體，依舊鬧出不少笑話。

一行人才剛抵達金門大橋旁的拍攝點，讓浩子已忍不住感動情緒直言被感動，「像是站在舊金山灣的兩個門神站得直挺挺，然後很有擔當地說『交給我』！」不只浩子，《鬧著玩》團隊一行人也都搶著與金門大橋合照，還帶著觀眾尋找拍攝金門大橋的秘境，現場示範起如何與金門大橋合照，並一窺橋樑鋼筋的秘密。

浩子、顏永烈、阿翔開箱Yahoo舊金山辦公室。（《Yahoo x 鬧著玩 前進美國Long Stay》提供）浩子、顏永烈、阿翔開箱Yahoo舊金山辦公室。（《Yahoo x 鬧著玩 前進美國Long Stay》提供）

這趟團隊還有個任務就是要開箱舊金山Yahoo辦公室，只是當天負責駕駛的顏永烈因為太緊張一直開錯路，車內團員還為此吵的一團亂，終於在市區繞了好幾圈才抵達目的地，舊金山Yahoo辦公室也沒讓大家失望，走進辦公室映入眼簾的就是舊金山市區景觀，讓團隊都露出羨慕神情。

與Yahoo在舊金山辦公室的台灣員工見面，一行人把握機會，不僅趁機享用起員工餐點，更與台灣朋友們比賽沙包遊戲，在聊天中一探Yahoo的工作福利，包含彈性工作模式、員工身心健康照護、公益日等，讓團隊羨慕之餘，忍不住感嘆令人稱羨的福利還是要搭配員工們的自律，浩子也自嘲，「我們團隊只有自律神經失調！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中