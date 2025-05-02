張天霖沒挺詹姆士！揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良的人不該被傷害

〔記者李紹綾／台北報導〕詹姆士3月退出旗下食品品牌，近日遭知名製作人王鈞及丘秀珠夫妻控訴、求償至少2584萬元的高額違約金，他1日透過律師發聲明，回應背信欠債一事。最近升格當新手爸爸的藝人張天霖，轉發新聞公開力挺王鈞、丘秀珠。

張天霖（左）近來與老婆洪小鈴（右）升格當新手爸媽。（翻攝自臉書）

張天霖表示，自2001年入行以來，台灣的工作一直交由傑星傳播處理，儘管雙方現已無合約關係，但他與王鈞、丘秀珠之間關係早已超越了合約的形式，關係有如家人般深厚的信任與情感。無論張天霖遇到什麼困難或有迷惘，他都會向丘秀珠請教，「她就像一位媽媽，不只教我怎麼做事，更教我怎麼做人，一路給了我無數的支持與鼓勵。」

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張天霖這幾年專注於自己的事業上，他只要有時間，仍會抽空找王鈞、丘秀珠聊天聚餐，「那份相處的自在與真誠，就像家人一樣自然而珍貴。」然而他看到報導，「看到一向溫和善良、總是為別人著想的丘姐，選擇站出來為自己發聲，我真的感到非常心疼，善良的人，不該被傷害，時間會證明一切，正義從不會缺席。」

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