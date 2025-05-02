金秀賢面臨破產？ 廣告商索償金額恐破台幣6千萬

韓國男神金秀賢面臨廣告商索取賠償，可能面臨破產問題。（歐新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男神金秀賢因捲入已故女星金賽綸未成年交往風波，形象崩壞，雖然他已開記者會向外界說明並道歉，但金賽綸遺屬及《橫豎研究所》連環爆料，不但引起外界熱烈討論，更讓合作夥伴頻頻抽代言、刪廣告，目前已損失超過15個廣告，另有2家廣告商已向法院提起索償。今（2）又爆出有品牌向金秀賢與其所屬經紀公司求償28億韓圜（約新台幣6158萬元），法院已受理。

《橫豎研究所》爆料金秀賢與金賽綸交往時，金賽綸尚未成年。（香港星島日報）

《橫豎研究所》爆料金秀賢與金賽綸交往時，金賽綸尚未成年。（香港星島日報）

考慮要求賠償的廠商已付諸法律行動，其他業者也可能跟進，金秀賢在韓國的演藝事業岌岌可危，外傳他也面臨破產。韓國演藝圈專門律師朴成宇（音譯）表示：「據業界消息，金秀賢與15個品牌簽訂的廣告代言合約，以國內（韓國國內）合約為準，每份合約代言費用約10～12億韓圜（約新台幣2200～2639萬元）。以目前已知的15家合作品牌為基準推斷，訴訟總金額可能突破100億韓圜（約新台幣2.2億元）」。倘若每家廣告商都向金秀賢索取賠償，他極有可能面臨破產問題。

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金秀賢召開記者會說明時聲淚俱下。（香港星島日報）

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