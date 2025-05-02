晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

翁虹與總裁老公分居3年 「小別勝新婚」感情更好

翁虹在社群平台坦言已與老公分居3年。（資料照，記者潘少棠攝）翁虹在社群平台坦言已與老公分居3年。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕香港亞姐冠軍、凍齡美魔女翁虹2007年再婚百體健康科技集團總裁劉冠廷，並育有一女水晶。近日她在社群平台小紅書坦言，已與老公分居3年，夫妻倆是為了陪伴女兒出國讀書，才做出這項決定。

翁虹透露，2022年起因女兒留學，劉冠廷順勢陪讀，她則因工作需長期奔走各地拍戲，夫妻分隔兩地，卻有共識輪流照顧孩子、維繫家庭。起初家人擔心分居會影響婚姻，但翁虹認為只要彼此心中對方是最重要的存在，距離並不會削弱感情。

翁虹（左）的女兒在美國讀書。（翻攝自微博）翁虹（左）的女兒在美國讀書。（翻攝自微博）

她更以過來人身分分享，分居反而讓彼此保有獨立空間、重拾生活步調，「婚姻不是綁著走的路，而是各自攀登的時候，永遠為對方留在營地的一盞燈。」強調自己完全不後悔這個選擇，一家三口相處模式反而更加自在、親密。

相關新聞：《人物專訪》54歲翁虹凍齡 樂陪96歲老父

事實上，翁虹前年接受本報專訪時，女兒水晶才正要前往美國就讀高中，她當時就有透露與老公在教養上分工合作，「他負責女兒的學業、教育，但我也會告訴他我的訴求、條件，再做協調、溝通。」表示水晶去美國後，就由爸爸照顧，認為之後應該會跟他比較親，「只要女兒遇到女生方面的困擾，就會來找我諮詢。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中