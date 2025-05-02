翁虹與總裁老公分居3年 「小別勝新婚」感情更好

翁虹在社群平台坦言已與老公分居3年。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕香港亞姐冠軍、凍齡美魔女翁虹2007年再婚百體健康科技集團總裁劉冠廷，並育有一女水晶。近日她在社群平台小紅書坦言，已與老公分居3年，夫妻倆是為了陪伴女兒出國讀書，才做出這項決定。

翁虹透露，2022年起因女兒留學，劉冠廷順勢陪讀，她則因工作需長期奔走各地拍戲，夫妻分隔兩地，卻有共識輪流照顧孩子、維繫家庭。起初家人擔心分居會影響婚姻，但翁虹認為只要彼此心中對方是最重要的存在，距離並不會削弱感情。

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翁虹（左）的女兒在美國讀書。（翻攝自微博）

她更以過來人身分分享，分居反而讓彼此保有獨立空間、重拾生活步調，「婚姻不是綁著走的路，而是各自攀登的時候，永遠為對方留在營地的一盞燈。」強調自己完全不後悔這個選擇，一家三口相處模式反而更加自在、親密。

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事實上，翁虹前年接受本報專訪時，女兒水晶才正要前往美國就讀高中，她當時就有透露與老公在教養上分工合作，「他負責女兒的學業、教育，但我也會告訴他我的訴求、條件，再做協調、溝通。」表示水晶去美國後，就由爸爸照顧，認為之後應該會跟他比較親，「只要女兒遇到女生方面的困擾，就會來找我諮詢。」

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