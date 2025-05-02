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蕾菈健美身材遭疑靠醫美整出來 坦白：下個月將做腹肌

蕾菈日前參加亞洲自然健美公開賽，分別在「女子比基尼新秀」和「女子比基尼公開」兩個項目中，奪得第6名及第5名的好成績。（翻攝自IG）蕾菈日前參加亞洲自然健美公開賽，分別在「女子比基尼新秀」和「女子比基尼公開」兩個項目中，奪得第6名及第5名的好成績。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈近來熱衷於健身，花了一年半時間將體脂從33.9%減到只剩16%，日前更參加健美比賽並獲得好成績，不過卻遭網友質疑「身材都是整出來的」，對此，她也親自回應網友。

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蕾菈回應網友質疑。（翻攝自IG）蕾菈回應網友質疑。（翻攝自IG）

蕾菈在社群平台回應酸民，坦承在生小孩前確實進行過抽脂，強調健美訓練是產後才開始，「我也從來都沒有做過假腹肌、假屁股，希望你可以了解事實後再評論我，謝謝你！」她也預告未來會分享健美紀錄片，毫無保留的公開訓練過程，「我認為我是真的滿坦白的了。」

至於被問到假腹肌該怎麼做？蕾菈也直球回應，「這問題我真的不知道！但確實有一個醫美老闆有推薦我，他們家有一台打一打腹肌會出來的機器」，並透露下個月即將動一個大手術，打算在休養期間前往體驗所謂的「做腹肌」，笑稱「來實測看看我的腹肌會不會維持」。

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