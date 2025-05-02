大牙反擊了！挺身竟被酸「裝可憐」 火大撂話開嗆

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂，當場憶起種種不堪更數度落淚，然而為自己挺身卻換來黯然失業。事隔2年，大牙坦言僅有零星工作找上門，月收約莫1萬餘元，針對遭酸民們嗆「裝可憐」，她也硬起來有話要說。

大牙（圖）2023年出面指控11年前遭陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

面對酸民們無禮嘲諷「又在裝可憐」，大牙今（2日）稍早無奈表示：「拜託覺得煩躁的你，不要留言、不要留言、不要留言！」她喊話酸民不要為惡意點擊與留言提供火力，如此一來只會助長新聞洗版效應，「會影響這個新聞要洗你眼睛多久。」

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此外，大牙也堅定表示無意炒新聞，而是希望透過自己的經歷，繼續推動MeToo運動與身體自主權的重視。對於外界的惡意，大牙語帶堅毅地說，「我深信這些惡意，終將會成為一記迴旋鏢，狠狠的迴打在你的人生旅途上，也許不是現在立刻馬上，但我依舊感到期待。」字裡行間充分展現在逆境中依舊堅守信念的態度。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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