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娛樂 電視

全民瘋白沙屯媽祖 黃少谷當運將「開粉紅超跑現蹤」

〔記者李紹綾／台北報導〕白沙屯媽祖今（2日）凌晨起駕，斜槓開計程車的藝人黃少谷，他所屬的車隊為致敬繞境活動，特別將車體貼成粉紅配色，直喊是「粉紅超跑」，穿梭在台北街頭，吸睛指數破表。

黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭。（翻攝自臉書）黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭。（翻攝自臉書）

黃少谷在臉書貼出多張與「粉紅超跑」的合影，他到訪松山慈祐宮、大巨蛋及台北車站，幽默喊：「帥氣上路喔！讓我到台北各景點到處營業！」黃少谷表示，過去沒有參與過白沙屯媽祖的活動，他的車原本是白色，這次貼上粉紅色的車貼，笑說：「整台車變得粉漾粉漾的，車隊同事都說女性乘客應該會很喜歡坐到這台車。」別具意義的顏色，讓不少粉絲直喊：「好想搭你的車」、「這顏色太美了吧」、「希望能好運的搭上你的車」。

黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭。（翻攝自臉書）黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭。（翻攝自臉書）

黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭。（翻攝自臉書）黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭。（翻攝自臉書）

黃少谷3月底曾公開了車貼設計，貼圖融合文青與信仰意象，傳達「平安，我在」的祈福概念，他說：「接下來一段時間，就會開著這台媽祖平安守護車，把大家安全送到目的地，搭乘的朋友們，還可以拿到平安小卡，有隱藏優惠哦！大家快一起來瘋媽祖吧！」

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