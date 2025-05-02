王彩樺17歲踏進牛肉場「被要求脫光」 當場苦笑喊：阿伯不要啦！

王彩樺苦揭17歲踏進牛肉場經歷。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王彩樺近日登上節目《話時代人物》，與主持人鄭弘儀深談從16歲出道、42歲爆紅至今的演藝心路歷程，期間數度哽咽、淚灑攝影棚，更一度因情緒潰堤中斷錄影。她回憶過去在牛肉場演出，以及為了求運勢轉好而虔誠助印佛經，真情流露感動全場。

年輕時，王彩樺為了生計四處跑場，曾覺得自己命苦，因此開始接觸算命。算命師鼓勵她會「走老運」、要多行善積福，從此她開始助印佛經，並提醒自己「一定要當個善良的人」。她也在錄影現場重現爆紅代表作《保庇》，提到42歲時在高雄某大學演出，聽到全場兩千名大學生齊喊「王彩樺」，當場感動落淚：「那一刻我真的知道，自己紅了！」

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王彩樺回顧年僅17、18歲時，在牛肉場演唱的經歷，「脫衣舞小姐去上廁所時，我就出來唱。」甚至遭觀眾要求脫衣換錢。她苦笑說：「我會說阿伯不要啦，我脫你會嚇到，因為我的東西不好看！」多年壓力累積，甚至夢見自己脫光，驚醒後第一件事就是確認自己有穿衣服。她坦言當時非常害怕，也曾看到其他女孩是被男友騙進牛肉場，覺得非常可憐。

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