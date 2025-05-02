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娛樂 音樂

戴愛玲緊摟黑衣帥男 身分曝光是搖滾天團貝斯手

〔記者陽昕翰／台北報導〕鐵肺歌姬戴愛玲推出新歌，她與音樂人廖文強再度合作，以自己名字「愛玲」的諧音唱出《愛人啊》，要打造抒情搖滾神曲。

戴愛玲藉由新歌表達對愛情的遺憾，讓她想起年輕時的愛情故事，「雖然有一點遺憾，但還是很感謝那個人，曾帶給我的美好回憶。」

于子育（左）跨刀演出戴愛玲的新歌MV。（華納音樂提供）于子育（左）跨刀演出戴愛玲的新歌MV。（華納音樂提供）

特別的是，戴愛玲想找一位充滿時尚魅力的男生一起拍攝單曲封面，認為TRASH的貝斯手博文非常適合，立刻決定要找他跨刀擔任「背影殺手」上陣。

拍攝當天，博文緊張的一直狂流汗，就怕自己表現不夠好，最後依舊貢獻出自然而然的時尚氣場，工作人員透露，其實博文有很多張微露半臉的照片都很好看，但是為了不模糊焦點，最後還是忍痛捨棄。

戴愛玲緊摟黑衣帥男 身分曝光是搖滾天團貝斯手博文（右）化身背影殺手力挺戴愛玲（左）。（華納音樂提供）

戴愛玲也與導演老搭檔彭道森合作《愛人啊》MV，更邀來于子育擔任女主角，戴愛玲嘴甜表示，「我們就是要找很會演又很漂亮的女主角」，透露與于子育都是出身於屏東春日鄉的排灣族，她一直很傾心對方的戲劇演出。

戴愛玲（左）力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）戴愛玲（左）力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）

于子育這次在MV中要詮釋聾啞角色，還誇讚戴愛玲在MV裡面也有一些表現很不錯的情感表演，原來是這次戴愛玲這次過足戲癮，還與小嬰兒對戲，表現相當優異。讓戴愛玲害羞回應「小小的啦，比之前的MV大概多了十秒吧」，但她坦言對演戲很有興趣，更嬌嗔喊「我想要演喜劇啦，心情會比較輕鬆」。

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