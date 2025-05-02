坂口健太郎想吃麵逛夜市！求台粉推薦好去處：一定要跟我說

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神坂口健太郎首度舉辦亞洲巡迴見面會，台北站6月6日在南港LEGACY TERA登場。坂口健太郎非常期能見到粉絲，也特別向台粉喊話，除預告想來台吃麵外，還想請粉絲幫忙介紹美食景點，相當期待這次的寶島行。

為了答謝海外粉絲的支持，坂口健太郎宣布將展開「KENTARO SAKAGUCHI ASIA TOUR FAN MEETING 2025」巡迴見面會，5月從首爾開跑，預計將走訪馬尼拉、香港、吉隆坡、台北、上海等城市。台北站6月6日登場，他開心表示：「終於可以見到大家了！讓我們一起度過開心且舒適的時光吧。」

請繼續往下閱讀...

坂口健太郎將在6月來台會粉絲。（SHOW Office提供）

首次舉辦亞洲巡迴見面會的坂口健太郎表示，這次非常期待能夠親自與各地的粉絲見面互動。6月將再次來台的他，笑說：「我很喜歡吃麵！之前去吃到的麵很好吃，這次也想再去吃，還想去逛逛夜市。」他也特別補充：「如果大家有推薦的餐廳、景點、建築或是自然風景，一定要跟我說喔！」

坂口健太郎主演電影《餘命十年》在台灣創下票房佳績，吸金逾2,00萬元台幣，日劇作品也深獲台灣粉絲喜愛。2021年他以日劇《Signal 長期未解決事件搜查班》拿下韓國首爾連續劇大獎的亞洲明星獎，2023年他首度在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（AAA）」榮獲Asia Celebrity獎、演員類Best Artist肯定後，隔年首次主演韓劇《愛過之後來臨的》也二度獲AAA肯定。最近他更出任大阪2025年世界博覽會「KOREA Connected」活動的韓國觀光名譽宣傳大使，顯現他在亞洲的高人氣。

「KENTARO SAKAGUCHI ASIA TOUR FAN MEETING 2025 in Taipei」6月6日晚間7點30分在Legacy TERA舉行，門票售價分為VVIP區 TWD $5,680 / VIP區 TWD $4,280 / GA區 TWD $3,280 / 身心席 TWD $2,080，並祭出5種寵粉福利，購票粉絲全員可參與HI BYE歡送道別與坂口近距離互動，另有團體合照、簽名海報、官方海報、小卡等福利，相關訊息可參考SHOW Office臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/SHOWOffice2023）。門票5月4日上午11點在Ticket Plus 遠大售票網站及全台 7-11 ibon 機台全面開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法