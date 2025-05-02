姚元浩直球發問產後心情 鬼鬼鬆口「再生一胎」條件

〔記者侯家瑜／台北報導〕《嗨！營業中5》本週將播出全新第六集，迎來多場爆笑又溫馨的職場互動。節目始祖成員「鬼鬼」吳映潔久違回歸，不僅親自傳授新成員白安「職場生存術」，還爆料主廚姚元浩出菜不穩定，語帶玄機叮嚀白安：「妳不能馬上說他不好，要第二個月再說。」莎莎也補充：「妳講他會記仇喔！」白安乖巧回應「好」，新鮮人模樣笑翻全場。

吳映潔（右）在廚房被姚元浩（左）逼問消失生子過程。（好看娛樂提供）

節目中姚元浩語出驚人，竟要求剛生產完的鬼鬼扛起收視率：「30分鐘就靠妳了！要不要講一下生產過程？」鬼鬼妙答：「除非找到另一半，才會再生一個啦！」她也澄清近期未露面原因：「真的瞞著大家去生小孩，沒被封殺！」讓姚元浩傻眼喊：「妳轉頭就走，轉頭就生，完全沒討論！」

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鬼鬼（左二）驚喜現身《嗨！營業中》第五季。（好看娛樂提供）

最新一集劇情更上層樓，迎來「試營運大挑戰」，團隊需在兩小時內賣出30份餐點。鬼鬼突發奇想提議開巴士載客，卻臨時抽身，讓店長包偉銘獨自出任務，無奈抱怨：「怎麼變成我一個人去？」莎莎則暖心打氣：「加油！店長！」然而當天人潮冷清，姚元浩無奈表示：「一直聽到抽油煙機聲，備料都沒用上。」鬼鬼也感嘆：「這種辛苦以前沒體驗過。」顯現節目幕後的真實壓力與溫情。

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