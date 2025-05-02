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瑤瑤穿貼身T胸部太晃 男友抓狂恐怖行徑嚇壞她：神經病！

瑤瑤有著甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）瑤瑤有著甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」黃喬歆擁有亮麗外型及火辣身材，加上傻大姐的性格，深受不少觀眾喜愛，是各大綜藝節目的寵兒。她日前在節目中分享過去的戀愛經驗，提到曾和一位個性不錯的男生交往，沒想到卻在某次出門後意外發現對方的真面目。

瑤瑤分享某任男友的瘋狂行徑。（翻攝自YT）瑤瑤分享某任男友的瘋狂行徑。（翻攝自YT）

瑤瑤日前在節目《11點熱吵店》中回憶起當時交往的男友，「平常覺得他個性也好好的，但後來發現，他開始對我有點不高興」，提到某次和男友出門，她身穿一件普通的圓領貼身T恤，既不是低胸也沒有裸露，沒想到走到一半，男友突然臉色不悅的說，「妳有看到剛才那男的在看妳嗎？他看妳的胸部！」

瑤瑤當下完全沒注意到有人盯著自己的胸部，委屈回應「我胸部根本沒有露出來」，但男友仍感到火大，甚至開始指責她，「妳走的時候胸部就是很明顯會動」，並要求她不准再穿那件衣服。

由於那件衣服不便宜，穿起來也很舒適，瑤瑤並未理會男友的要求，結果某次不小心穿去男友家，隔天起床竟發現衣服不見，最後在垃圾桶裡找到被剪得稀爛的衣服，讓她當場毛骨悚然，男友的瘋狂舉動嚇到她直呼，「神經病！」

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