（連線報導）李安一碗湯的鼓勵！新版《囍宴》台灣首映 製片感動意義非凡

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕改編自李安1993年經典電影《喜宴》的電影《囍宴》，上個月在金馬奇幻影展進行亞洲首映，華裔製片郭曉慶親自來台出席，今受訪時盛讚「因為電影原創來自台灣，能在這裡作為亞洲首映地點，意義非凡！」她透露當時接近美國首映，其他演員和導演都不能來台：「大家都很忌妒我，可以親自來跟台灣觀眾互動！」

凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文在《囍宴》飾演兩對同志伴侶。（UIP提供）

談及翻拍經典的契機，郭曉慶透露最初是透過原版編劇兼製片詹姆斯夏慕斯聯繫李安，「一開始很擔心會不會冒犯到他，畢竟他們是前輩、是原創者，但他不但沒有說『你滾出去』，反而鼓勵我，覺得這個點子很有潛力。」詹姆斯也親自向李安報告這件事，兩人還在紐約吃飯時錄下一段他邊喝湯邊回應的影片，「他說，很看好安德魯安這個年輕導演，叫他自由去闖！」

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新版《囍宴》在故事主軸上有些轉變，郭曉慶透露導演安德魯安小時候第一次看這部片才8歲，「其實是他出櫃電影，有很深的個人情感。」原作以父子為主軸，新版則更聚焦在年輕一代的成長與「成家」，希望從新的視角重新詮釋家庭關係。

製片郭曉慶形容尹汝貞拍攝《囍宴》時人未到、氣場先到。（翻攝自YouTube）

片中邀來兩位亞洲傳奇影后陳沖與尹汝貞分別演出女主角母親與男主角祖母，郭曉慶直言至今仍覺得不可思議：「陳沖是一開始設定華裔角色時就想到她，她的年紀、背景都剛剛好，也與詹姆斯合作過《色‧戒》，還是原版的潛在人選之一，緣分真的很奇妙。」

至於尹汝貞，郭曉慶形容她是人未到、氣場先到，甚至不用多講話大家都會自我提升，「她曾開玩笑說不喜歡再拍美國獨立電影，因為年紀大了，也不想搭飛機去美國會比較累」。然後導演跟尹汝貞聊起來之後發現其實她有兩個兒子，大兒子也是同志，「她很驕傲當初有幫兒子辦婚禮，而且他兒子原本就很喜歡安德魯安的電影，再加上她覺得這個故事很有心。」

新版《囍宴》改編自李安經典《喜宴》。（資料照，國家影視聽中心提供）

問到拍攝這部喜劇最難之處，郭曉慶直言：「我們一直在找平衡，不能讓笑點蓋過情感，也不能太自我陶醉。就算講沉重的議題，也要用喜劇語言搭配它，可以讓觀眾哭，也能讓觀眾笑，這是最困難的地方。」

男主角方面，郭曉慶形容找到韓基燦簡直像「從天上掉下來的禮物」，「我們需要一個在韓國長大、英文能力也夠、願意往國際發展的年輕演員，開拍前三週才找到他，他從小就自學英文，而且夢想踏進好萊塢，真的很幸運。」

製片郭曉慶。（UIP提供）

談到是否會繼續改編其他經典，郭曉慶語帶慎重：「不管是改編經典或新作，每位導演都要想清楚動機。當初會改編《囍宴》，就是覺得有個機會，讓新世代觀眾重新接觸這個故事。」她說仍持續與台灣團隊合作開發企劃，「新浪潮時期的台灣電影真的很難翻拍，因為那些作品承載太多當時台灣的氛圍與精神，但也因此，我更希望有機會做出真正屬於當代的對話。」《囍宴》將於5月9日在台上映。

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